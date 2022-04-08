Суркис и Луческу обсудили судьбу Динамо на встрече в Румынии

В четверг, 7 апреля в Румынии президент киевского "Динамо" Игорь Суркис встретился с главным тренером команды Мирчей Луческу.

Встреча состоялась в бухарестском ресторане Ватра. На ужине также присутствовали Григорий Суркис, Аркадий Запорожану и несколько сотрудников клуба.

Согласно данным Prosport.ro, предметом дискуссии являлось будущее столично клуба. Как итог, владелец "Динамо" продолжит финансирование клуба, а Луческу получит полный кредит доверия для построения новой сильной команды.

Напомним, что после начала полномасштабной войны россии против Украины "Динамо" получило специальное разрешение на выезд из страны и сейчас команда находится в Румынии, где будет тренироваться и готовиться к благотворительным матчам.