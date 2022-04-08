Тренер Вереса: Благодаря ВСУ мы можем продолжать играть в футбол

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт в эксклюзивно для Футбол NEWS прокомментировал участие своей команды в благотворительном турнире в пользу Украины, который состоялся во Львове.

"Я рад, что в такое время мы можем заниматься своим любимым делом. Хороший турнир, хорошие команды. Все получили удовольствие от игры, потому что мы уже месяц без футбола. Благодарю вооруженные силы Украины, которые дают нам возможность сегодня играть в футбол", – сказал Вирт.