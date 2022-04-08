УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренер Вереса: Благодаря ВСУ мы можем продолжать играть в футбол
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Вереса: Благодаря ВСУ мы можем продолжать играть в футбол

Премьер-лига
(1 голосов)

Ровенская команда сыграла в благотворительном турнире

Тренер Вереса: Благодаря ВСУ мы можем продолжать играть в футбол

Фото: ФК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт в эксклюзивно для Футбол NEWS прокомментировал участие своей команды в благотворительном турнире в пользу Украины, который состоялся во Львове.

"Я рад, что в такое время мы можем заниматься своим любимым делом. Хороший турнир, хорошие команды. Все получили удовольствие от игры, потому что мы уже месяц без футбола. Благодарю вооруженные силы Украины, которые дают нам возможность сегодня играть в футбол", – сказал Вирт.

Читайте такжеВирт купил каски и рации для ВСУ за проданную золотую медаль Кубка УЕФА
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...