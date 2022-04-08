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"Напомнить миру о войне в Украине". Мудрик назвал цели Шахтера в Европе

Премьер-лига
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Украинский футболист рассказал о европейском турне

"Напомнить миру о войне в Украине". Мудрик назвал цели Шахтера в Европе

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик высказался о том, как выезд команды за границу для проведения благотворительных матчей поможет Украине.

- Все вырученные деньги от этих матчей пойдут на помощь нашим ВСУ. Для футболистов это будет хорошая возможность прославить Украину и напомнить всему миру о войне на нашей земле.

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- Что ты хотел бы сейчас сказать всем украинцам?

- Не сдавайтесь. Верьте в нашу победу, будьте едины и не теряйте в надежу в то, что все скоро закончится, — сказал Мудрик.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
ТК Футбол

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