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"Напомнить миру о войне в Украине". Мудрик назвал цели Шахтера в Европе
Украинский футболист рассказал о европейском турне
Фото: ФК Шахтер Донецк
Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик высказался о том, как выезд команды за границу для проведения благотворительных матчей поможет Украине.
- Все вырученные деньги от этих матчей пойдут на помощь нашим ВСУ. Для футболистов это будет хорошая возможность прославить Украину и напомнить всему миру о войне на нашей земле.
- Что ты хотел бы сейчас сказать всем украинцам?
- Не сдавайтесь. Верьте в нашу победу, будьте едины и не теряйте в надежу в то, что все скоро закончится, — сказал Мудрик.
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