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УАФ предоставила помощь одному из детских домов в Одессе
Такую акцию ассоциация провела совместно с "Черноморцем"
Фото: footballua.tv/ автор неизвестен
Футбольный мир продолжает поддерживать Украину в войне с российскими захватчиками, и наши соотечественники тоже не остаются в стороне. Гуманитарный координационный центр УАФ передал помощь детскому дому для сирот в Одессе.
Заведение столкнулось с трудностями из-за нехватки детского питания и средств гигиены. Глава УАФ Андрей Павелко вместе с командой лично доставил необходимый груз.
"Совместно с клубом "Черноморец", который сейчас тоже помогает всем украинцам, мы провели такую акцию для помощи в Одессе. Также у меня была возможность заехать к маленьким детям-сиротам. Мы их посетили, поддержали, передали очень много помощи.
Самое главное, что в такие времена мы всегда должны помнить о маленьких детях, которые сейчас нуждаются в нашем внимании, а также о взрослых, которые получили травмы и ранения в ходе войны. Наша помощь очень важна", - сказал Павелко в комментарии Футбол NEW.
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