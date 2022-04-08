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УАФ предоставила помощь одному из детских домов в Одессе

Премьер-лига
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Такую акцию ассоциация провела совместно с "Черноморцем"

УАФ предоставила помощь одному из детских домов в Одессе

Фото: footballua.tv/ автор неизвестен

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Футбольный мир продолжает поддерживать Украину в войне с российскими захватчиками, и наши соотечественники тоже не остаются в стороне. Гуманитарный координационный центр УАФ передал помощь детскому дому для сирот в Одессе.

Заведение столкнулось с трудностями из-за нехватки детского питания и средств гигиены. Глава УАФ Андрей Павелко вместе с командой лично доставил необходимый груз.

"Совместно с клубом "Черноморец", который сейчас тоже помогает всем украинцам, мы провели такую ​​акцию для помощи в Одессе. Также у меня была возможность заехать к маленьким детям-сиротам. Мы их посетили, поддержали, передали очень много помощи.

Самое главное, что в такие времена мы всегда должны помнить о маленьких детях, которые сейчас нуждаются в нашем внимании, а также о взрослых, которые получили травмы и ранения в ходе войны. Наша помощь очень важна", - сказал Павелко в комментарии Футбол NEW.

Читайте такжеВице-президент УАФ рассказал, куда во время войны отправляют украинских футбольных детей

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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