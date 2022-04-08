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Левченко: Большинство наших футболистов помогает армии, беженцам и детям

Премьер-лига
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Он также высказался о разрешение на выезд клубам из Украины

Левченко: Большинство наших футболистов помогает армии, беженцам и детям

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко высказался о возможности доиграть нынешний сезон УПЛ. Также он прокомментировал выезд "Динамо" и "Шахтера" из страны во время войны с россией.

"Это действительно больная тема. Не думаю, что чемпионат Украины будет доигран. Об этом не может быть и речи. Но я хочу, чтобы наши футболисты получили возможность играть.

Хотя понимаю, что многие их будут критиковать за это, говоря, что футболисты должны взять в руки оружие. Мое мнение, что футболисты, как и другие спортсмены, должны зарабатывать деньги для нашей страны.

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Я знаю, что большинство наших футболистов помогает армии, беженцам и детям. Считаю, что таким командам, как "Динамо" и "Шахтер", которые могут принести финансовую и информационную помощь стране, нужно давать разрешение на выезд из Украины.

Если выезжать только ради того, чтобы выехать, то это неправильно. А если выезжать, чтобы заработать для страны деньги, то это очень важный момент. В таком случае нужно давать всем командам право на выезд.

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Расформирование "Динамо" и "Шахтера"? Такая ситуация возможна. Это будет полным крахом украинского футбола на долгие годы. С этой стороны я понимаю ребят, которые боятся, что наш футбол может полностью развалиться", - рассказал Левченко.

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В статье: Евгений Левченко война с Россией
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Источник:
fanday

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