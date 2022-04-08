Холанд в соперниках. Динамо проведет товарищеский матч против одного из лучших клубов Германии

Определился еще один соперник киевского "Динамо", с которым они сыграют в рамках "благотворительного турне".

Соперником команды Луческу станет дортмундская "Боруссия". Игра против одного из лучших клубов Германии пройдет 26-го апреля на легендарном стадионе "Сигнал Идуна Парк".