УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Холанд в соперниках. Динамо проведет товарищеский матч против одного из лучших клубов Германии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Холанд в соперниках. Динамо проведет товарищеский матч против одного из лучших клубов Германии

Премьер-лига
(1 голосов)

Достойно

Холанд в соперниках. Динамо проведет товарищеский матч против одного из лучших клубов Германии

Фото - ФК Динамо / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Определился еще один соперник киевского "Динамо", с которым они сыграют в рамках "благотворительного турне".

Читайте такжеСуркис: Игра с Легией - отличный старт нашего большого турне, которое еще на шаг приблизит Украину к победе

Соперником команды Луческу станет дортмундская "Боруссия". Игра против одного из лучших клубов Германии пройдет 26-го апреля на легендарном стадионе "Сигнал Идуна Парк".

Напомним, что первый спарринг киевский клуб 12-го апреля против "Легии".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...