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Холанд в соперниках. Динамо проведет товарищеский матч против одного из лучших клубов Германии
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Фото - ФК Динамо / Автор невідомий
Определился еще один соперник киевского "Динамо", с которым они сыграют в рамках "благотворительного турне".
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Соперником команды Луческу станет дортмундская "Боруссия". Игра против одного из лучших клубов Германии пройдет 26-го апреля на легендарном стадионе "Сигнал Идуна Парк".
Напомним, что первый спарринг киевский клуб 12-го апреля
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Источник:ФК Динамо
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