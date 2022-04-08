Де Дзерби: Я ставлю Шахтер на первое место в своих мыслях о будущем

Итальянский тренер "Шахтера" Роберто де Дзерби прокомментировал ближайший "благотворительный тур" своей команды.

"Мы здесь больше как друзья, а не как тренеры. Приехали, чтобы поддержать наших игроков и наших сотрудников, чтобы помочь всей Украине.

Я по-прежнему ставлю "Шахтер" на первое место в своих мыслях о будущем. Сейчас мы все в ожидании, чтобы понять, каков будет сценарий следующего сезона.

Хочу выразить огромное уважение всем людям в Украине. Они проявили великий дух, защищая страну. Я верю, что война скоро закончится и мы будем играть на футбольных полях.", - цитирует алленаторе официальный сайт "горняков".

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