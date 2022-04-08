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Де Дзерби: Я ставлю Шахтер на первое место в своих мыслях о будущем
Итальянец остается
Фото: ФК Шахтер
Итальянский тренер "Шахтера" Роберто де Дзерби прокомментировал ближайший "благотворительный тур" своей команды.
"Мы здесь больше как друзья, а не как тренеры. Приехали, чтобы поддержать наших игроков и наших сотрудников, чтобы помочь всей Украине.
Я по-прежнему ставлю "Шахтер" на первое место в своих мыслях о будущем. Сейчас мы все в ожидании, чтобы понять, каков будет сценарий следующего сезона.
Хочу выразить огромное уважение всем людям в Украине. Они проявили великий дух, защищая страну. Я верю, что война скоро закончится и мы будем играть на футбольных полях.", - цитирует алленаторе официальный сайт "горняков".
Первую игру в рамках турне "Шахтер" проведет
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