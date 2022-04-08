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Де Дзерби: Я ставлю Шахтер на первое место в своих мыслях о будущем

Премьер-лига
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Итальянец остается

Де Дзерби: Я ставлю Шахтер на первое место в своих мыслях о будущем

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Итальянский тренер "Шахтера" Роберто де Дзерби прокомментировал ближайший "благотворительный тур" своей команды.

"Мы здесь больше как друзья, а не как тренеры. Приехали, чтобы поддержать наших игроков и наших сотрудников, чтобы помочь всей Украине.

Я по-прежнему ставлю "Шахтер" на первое место в своих мыслях о будущем. Сейчас мы все в ожидании, чтобы понять, каков будет сценарий следующего сезона.

Хочу выразить огромное уважение всем людям в Украине. Они проявили великий дух, защищая страну. Я верю, что война скоро закончится и мы будем играть на футбольных полях.", - цитирует алленаторе официальный сайт "горняков".

Читайте такжеАссистент Де Дзерби: Мы посылаем гуманитарные грузы в Украину

Первую игру в рамках турне "Шахтер" проведет девятого апреля.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
ФК Шахтер

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