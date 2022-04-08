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"Гендиректор сказал, что клуб будет существовать". Каменюка - о будущем Зари
Будем верить
Фото: ФК Заря
Экс-футболист "Зари" Никита Каменюка высказался о будущем луганского клуба.
"Генеральный директор нам сказал: "Самая главная задача — остаться в живых, сохранить семьи в безопасности". А клуб будет дальше существовать, когда это все закончится.
Созваниваемся со своими коллегами, друзьями, футболистами, ребятами из основной команды и молодежной. Поддерживаем связь, узнаем, кто и где находится, чем занимается. Знаю, что многие ребята помогают нашей армии, кто-то находится в территориальной обороне, кто-то помогает финансово", - рассказал Каменюка.
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