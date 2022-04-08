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Пойдет на пользу сборной? Довбик может сыграть за Динамо в товарищеских матчах - СМИ
До конца текущего сезона
Фото: СК Днепр-1
Журналист и телеведущий Игорь Цыганык заявил, что нападающий "Днепра-1" Артем Довбик может оказаться в киевском "Динамо".
"Насколько я знаю, руководство "Динамо" обратилось к руководству "Днепра-1" с просьбой взять в аренду на время благотворительных товарищеских матчей Артема Довбика.
Довбик травмировался перед войной и поехал лечиться за границу. Там его застала война, там он проходил реабилитацию. Я не знаю, как он готов играть. Если у него будет все в порядке, он будет участвовать в товарищеских поединках "Динамо". Речь не идет о переходе, об аренде этого футболиста для участия в официальных матчах.
Просто сейчас ситуация такова, что игрокам сборной Украины нужна игровая практика для подготовки к матчу со сборной Шотландии", – заявил Цыганык.
Довбик мощно проводил нынешний сезон. Артем – лучший бомбардир сезона в УПЛ, а также претендент на место в основе сборной. На его счету 14 голов и 5 ассистов в 18 играх.
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