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Пойдет на пользу сборной? Довбик может сыграть за Динамо в товарищеских матчах - СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

До конца текущего сезона

Пойдет на пользу сборной? Довбик может сыграть за Динамо в товарищеских матчах - СМИ

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Журналист и телеведущий Игорь Цыганык заявил, что нападающий "Днепра-1" Артем Довбик может оказаться в киевском "Динамо".

"Насколько я знаю, руководство "Динамо" обратилось к руководству "Днепра-1" с просьбой взять в аренду на время благотворительных товарищеских матчей Артема Довбика.

Довбик травмировался перед войной и поехал лечиться за границу. Там его застала война, там он проходил реабилитацию. Я не знаю, как он готов играть. Если у него будет все в порядке, он будет участвовать в товарищеских поединках "Динамо". Речь не идет о переходе, об аренде этого футболиста для участия в официальных матчах.

Просто сейчас ситуация такова, что игрокам сборной Украины нужна игровая практика для подготовки к матчу со сборной Шотландии", – заявил Цыганык.

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Довбик мощно проводил нынешний сезон. Артем – лучший бомбардир сезона в УПЛ, а также претендент на место в основе сборной. На его счету 14 голов и 5 ассистов в 18 играх.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
Football Hub

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