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Греки, поляки, турки и хорваты - соперники Шахтера во время благотворительного турне
На данный момент запланировано четыре матча
Фото: ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" готовится к старту ряда благотворительных матчей в Турции.
Сегодня пресс-служба "горняков" назвала имена четырех соперников. Также были указаны даты данных встреч:
- 9 апреля. "Олимпиакос" (Пирей) – "Шахтер"
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- 14 апреля. "Лехия" (Гданьск) – "Шахтер"
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- 19 апреля. "Фенербахче" (Стамбул) – "Шахтер"
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- 1 мая. "Хайдук" (Сплит) – "Шахтер"
???????? Попередній розклад благодійних матчів у межах Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine ????????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 8, 2022
Усі ігри буде показано в прямому ефірі на клубному YouTube-каналі (https://t.co/E6vh89FAPV).
Усі кошти, отримані від матчів, буде спрямовано на гуманітарну допомогу жителям України. pic.twitter.com/DPB2DtGgZF
Напомним, что "горняки" не смогут рассчитывать на ряд легионеров. Последним перешедшим был
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