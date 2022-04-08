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Греки, поляки, турки и хорваты - соперники Шахтера во время благотворительного турне

Премьер-лига
(1 голосов)

На данный момент запланировано четыре матча

Греки, поляки, турки и хорваты - соперники Шахтера во время благотворительного турне

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
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Донецкий "Шахтер" готовится к старту ряда благотворительных матчей в Турции.

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Сегодня пресс-служба "горняков" назвала имена четырех соперников. Также были указаны даты данных встреч:

  • 9 апреля. "Олимпиакос" (Пирей) – "Шахтер"
  • 14 апреля. "Лехия" (Гданьск) – "Шахтер"
  • 19 апреля. "Фенербахче" (Стамбул) – "Шахтер"
  • 1 мая. "Хайдук" (Сплит) – "Шахтер"

Напомним, что "горняки" не смогут рассчитывать на ряд легионеров. Последним перешедшим был бразильский центрбек.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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