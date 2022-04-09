Только тренировки. Агент Довбика подтвердил, что форвард на время присоединится к Динамо

Агент Алексей Люндовский, представляющий интересы Артема Довбика, подтвердил, что его клиент на время присоединится к "Динамо".

"Артем Довбик действительно приезжает в "Динамо", но, только чтобы тренироваться с командой в течение двух-трех недель. Так как "Днепр-1" не может выехать за границу, Артему нужен качественный треннинг и игровая практика, чтобы набрать форму.

После микротравмы, которая, потребовала оперативного вмешательства, он много работал над возвращением своих физических кондиций. И сейчас хочет максимально быстро вернуть форму, чтобы во всеоружии подойти к предстоящему сбору национальной сборной Украины.

"Динамо" едет в благотворительное турне, чтобы встречаться с сильными европейскими клубами и собирать помощь для украинской армии и народа. Сейчас все украинцы помогают друг другу. Даже Тарас Степаненко, представитель "Шахтера", тренируется с "Динамо", чтобы поддерживать форму", - приводит слова агента FanDay.