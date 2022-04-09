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Ракицкий вскоре вернется в Шахтер

Премьер-лига
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(2 голосов)

Блудный сын снова в донецкой команде

Ракицкий вскоре вернется в Шахтер

Новина українською

Директор по футболу “Шахтера” Дарио Срна рассказал, что в команду возвращается Ярослав Ракицкий:

“Некоторые легионеры "Шахтера" подписали контракты с другими клубами, некоторые сказали, что не приедут. Я к этому отношусь нормально, они многое сделали для "Шахтера". Это их решение, я его уважаю. Возможно, я не согласен с ним, но я его уважаю.

Я думаю, Марлон прибудет 17 апреля. Может быть, Соломон и Фернандо. Ждем нашего бывшего игрока и легенду “Шахтера” - Ракицкого, чтобы он с нами играл. Сделаем хорошую украинскую команду, которая будет представлять Украину”, – сказал Срна.

Отметим, что неизвестно примет ли игрок только участие в товарищеских поединках "горняков", или еще и подпишет в дальнейшем полноценный контракт.

Напомним, что Ракицкий присоединился к "Зениту" из Санкт-Петербурга зимой 2019 года. Покинул российский клуб защитник в конце февраля этого года, осудив вооруженную агрессию России против Украины. Правда, непонятно, почему он это сделал только на восьмом году войны – сам игрок это не объясняет.

До 2019-го Ярослав всю свою карьеру выступал в составе “Шахтера”, начиная с академии. Также на счету защитника 54 матча за сборную Украины.

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В статье: Ярослав Ракицкий Шахтер (Донецк) Зенит (Санкт-Петербург)
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (9)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.04.2022 в 14:44
Ещё туда тимощука и играть на донбасс-арене не первенство лднр.
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+3
0
avatar
Extrim4ik (Extreme)
09.04.2022 в 14:22
Проведу такую дискуссию среди людей, которые тут есть. А что плохого в этом, что игрок Шахтёра, один из сильнейших цз Шахтёра и сборной Украины в истории, возвращается в свой родной клуб ? Не оскорбляя меня и Ярослава Ракицкого, наведите весомые аргументы. Я напишу ниже сразу то, что можно для меня не повторять: Гимн? А что, если не поёшь гимн или не кладёшь руку на сердце во время проигрывания гимна - то ты не являешься украинцем? Сборная ? Ну это был уже выбор самого игрока и политической стороны. Вернуть его в сборную - тоже ничем преступным не является... Сильных цз давно в Шахтёре и сборной Украины - нет... Сплошные провалы... УВЫ Я сам из востока Украины, при всяких массовых мероприятиях - не пою гимн, не ложу руку на сердце, что я теперь, такой плохой ? Язык ? Что, если не говоришь на украинском, то не являешься украинцем ? Скажите это жителям восточной, южной, центральной, северной Украине, где много народу в повседневной жизни, в соцсетях, порой и на публику - разговаривают на русском языке, поют русские песни, выступают с русским юмором и т.д. Он что, лично кого-то убивал ? Он что, плохое что-то в адрес Украины сказал ? Он что, отмалчивался и оставался в РФ, и продолжил там жить, когда начали (24 февраля) происходить военные действия по всей территории УКРАИНЫ ?
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0
-6
Ramses_ua (Запоріжжя)
09.04.2022 в 14:30
Добре аргументи так аргументи .Йдіть на х*й,обидва
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+4
0
Algrab (Костопiль)
09.04.2022 в 14:38
Підтримую: п н х і ти, і ракіцький...
+3
0
neutral fan (White Church)
09.04.2022 в 14:41
Проблема в тому, що для тебе і Ракицького війна почалася 24 лютого, а для українців 8 років тому! Так, що Да пішов ти за адресою корабля!
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
09.04.2022 в 14:42
Тебе за кораблем...
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+2
0
EasyRider (Dnipro)
09.04.2022 в 15:26
Без оскорблений? Ок. Разумеется, IMHO 1. Гимн. Насколько помню, он не "не пел гимн", а ДЕМОНСТРАТИВНО не пел гимн. Я помню физиономию, на которой в лучшем случае было безразличие, а скорее всего - презрение. Если с МОЕЙ страной его ничего не связывает, то я как болельщик против того, чтобы он представлял МОЮ страну на международной арене. 2. Язык. Не так хреново его незнание (хоть как по мне, полный дебил даже в чужой стране косо-криво, но изъяснится через полгода пребывания в социуме), как пренебрежение им, восприятие его как чего-то второсортного, неполноценного и т.д. И заметь, что это я тебе тоже с Востока пишу. 3. Не неси чушь о рюске музыке, песнях, юморе и т.д. И ты, и я понимаем, что 99,9% процентов этого - отброс и неудачная калька с зарубежных оригиналов. То, что украинцы в значительной мере готовы хавать это г-но, вовсе не значит, что это правильно и от этого не нужно отходить. Зачем давиться "арией", когда есть Iron Maiden? То, что ты приводишь как аргументы, очень резонирует с теплящейся еще надеждой, что есть "хорошие рюске". Но их ничтожно мало, и в этом нетрудно убедиться, и делать ставку на них - инфантилизм какой-то... Ярик, возможно, и не самый отбитый из ватных персонажей, но вот так вот просто "забыли и проехали" к нему трудно применимо. Он как минимум 8 лет знал, откуда пришла беда (он не мог не знать), что никак не помешало ему поехать в мокшандию. Если он, с твоих слов, такой яркий и сильный спортсмен, неужели не мог найти вариант поприличнее?
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+3
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
09.04.2022 в 14:16
Бл..Серна,як будеш тренувати клуб з Хорватії жди тих хто грав за сербськи клуби.Бо підеш на*уй разом з ракитским.Вже за*бали з заробітчанами.Той хто був лайном,тим і залишется,він свій вибір зробив у 19- му році
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+4
0
хутин пуйло 88 (Десь)
09.04.2022 в 13:34
Ну да, чего же ожидать от помойки. Еще тимощука возьмите в штаб
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+5
0

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