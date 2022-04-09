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Ракицкий вскоре вернется в Шахтер
Блудный сын снова в донецкой команде
Директор по футболу “Шахтера” Дарио Срна рассказал, что в команду возвращается Ярослав Ракицкий:
“Некоторые легионеры "Шахтера" подписали контракты с другими клубами, некоторые сказали, что не приедут. Я к этому отношусь нормально, они многое сделали для "Шахтера". Это их решение, я его уважаю. Возможно, я не согласен с ним, но я его уважаю.
Я думаю, Марлон прибудет 17 апреля. Может быть, Соломон и Фернандо. Ждем нашего бывшего игрока и легенду “Шахтера” - Ракицкого, чтобы он с нами играл. Сделаем хорошую украинскую команду, которая будет представлять Украину”, – сказал Срна.
Отметим, что неизвестно примет ли игрок только участие в товарищеских поединках "горняков", или еще и подпишет в дальнейшем полноценный контракт.
Напомним, что Ракицкий присоединился к "Зениту" из Санкт-Петербурга зимой 2019 года. Покинул российский клуб защитник в конце февраля этого года, осудив вооруженную агрессию России против Украины. Правда, непонятно, почему он это сделал только на восьмом году войны – сам игрок это не объясняет.
До 2019-го Ярослав всю свою карьеру выступал в составе “Шахтера”, начиная с академии. Также на счету защитника 54 матча за сборную Украины.
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