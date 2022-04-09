Ракицкий вскоре вернется в Шахтер

Без оскорблений? Ок. Разумеется, IMHO 1. Гимн. Насколько помню, он не "не пел гимн", а ДЕМОНСТРАТИВНО не пел гимн. Я помню физиономию, на которой в лучшем случае было безразличие, а скорее всего - презрение. Если с МОЕЙ страной его ничего не связывает, то я как болельщик против того, чтобы он представлял МОЮ страну на международной арене. 2. Язык. Не так хреново его незнание (хоть как по мне, полный дебил даже в чужой стране косо-криво, но изъяснится через полгода пребывания в социуме), как пренебрежение им, восприятие его как чего-то второсортного, неполноценного и т.д. И заметь, что это я тебе тоже с Востока пишу. 3. Не неси чушь о рюске музыке, песнях, юморе и т.д. И ты, и я понимаем, что 99,9% процентов этого - отброс и неудачная калька с зарубежных оригиналов. То, что украинцы в значительной мере готовы хавать это г-но, вовсе не значит, что это правильно и от этого не нужно отходить. Зачем давиться "арией", когда есть Iron Maiden? То, что ты приводишь как аргументы, очень резонирует с теплящейся еще надеждой, что есть "хорошие рюске". Но их ничтожно мало, и в этом нетрудно убедиться, и делать ставку на них - инфантилизм какой-то... Ярик, возможно, и не самый отбитый из ватных персонажей, но вот так вот просто "забыли и проехали" к нему трудно применимо. Он как минимум 8 лет знал, откуда пришла беда (он не мог не знать), что никак не помешало ему поехать в мокшандию. Если он, с твоих слов, такой яркий и сильный спортсмен, неужели не мог найти вариант поприличнее?