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Срна: Я сегодня украинец, а весь мир – Украина

Премьер-лига
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В частности, хорваты не остались в стороне от событий

Срна: Я сегодня украинец, а весь мир – Украина

Фото: shakhtar.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна рассказал о помощи Хорватии украинцам:

“Я пообщался с людьми из правительства Хорватии, премьером, вице-премьером, министром. Сказал директору, чтобы отправляли всю академию в Хорватию – примем. Помогли и "Динамо" Загреб, "Хайдук" Сплит, у них все хорошо, там больше 85 детей, 10-15 мам, несколько тренеров старше 60 лет.

Тренируются четыре раза в неделю, играют товарищеские игры, я был на одной из них, играют красиво. Дети – это наше будущее. Я сегодня украинец, а весь мир – Украина. Уверен, что война пройдет и все будет хорошо, нужно в это верить. Мы будем сильны.

Спасибо им за все, что они делают, я горжусь, что жил и буду жить в Украине. Горжусь, что познакомился с людьми, которые сейчас герои, своим президентом, болельщиками “Шахтера”, людьми, которые работают с гуманитарной помощью, военными, людьми, которые рядом с президентом, они все сегодня герои. Спасибо им”, - сказал Срна.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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