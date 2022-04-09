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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер - Олимпиакос: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(2 голосов)

Тур за мир начинается

Шахтер - Олимпиакос: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Товарищеский матч, 09.04.2022
"Шахтер" 20:00 "Олимпиакос"

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Шахтер (Донецк)
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