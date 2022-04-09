Премьер-лига
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Шахтер - Олимпиакос: смотреть онлайн, видеотрансляция
Тур за мир начинается
Фото: ФК Шахтер
Товарищеский матч, 09.04.2022
"Шахтер" 20:00 "Олимпиакос"
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