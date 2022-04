Шахтер сыграет с названиями украинских городов вместо фамилий на спине. Фото

Игроки донецкого «Шахтер» сыграют в благотворительном матче против греческого «Олимпиакоса» в футболках с названиями украинских городов, пострадавших от войны против России, на спине, по информации журналиста Эндрю Тодоса.

К примеру, Николай Матвиенко, центральный защитник «Шахтера», выступающий под 22 номером, сыграет с надписью «Херсон» вместо фамилии.

Shakhtar taking the lead of other sides in recent weeks



They will wear Ukrainian cities on the back’s of their shirts instead of player surnames



Each city / town will have been affected by the War with Russia



????⚒️???? pic.twitter.com/SKPtxoq5OI