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Шахтер сыграет с названиями украинских городов вместо фамилий на спине. Фото

Премьер-лига
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Красивая акция донецкого клуба

Шахтер сыграет с названиями украинских городов вместо фамилий на спине. Фото

Фото: Спорт - Сегодня

UA-Футбол
Новина українською

Игроки донецкого «Шахтер» сыграют в благотворительном матче против греческого «Олимпиакоса» в футболках с названиями украинских городов, пострадавших от войны против России, на спине, по информации журналиста Эндрю Тодоса.

К примеру, Николай Матвиенко, центральный защитник «Шахтера», выступающий под 22 номером, сыграет с надписью «Херсон» вместо фамилии.

Как заявил сам клуб, в рамках благотворительного турне «Шахтер» сыграет сегодня, 9 апреля, против «Олимпиакоса». В апреле клуб также сыграет с «Лехией Гданськ» и «Фенербахче», в мае – с «Хайдук Сплит».

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В статье: Шахтер (Донецк) война с Россией
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