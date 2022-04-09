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Шахтер сыграет с названиями украинских городов вместо фамилий на спине. Фото
Красивая акция донецкого клуба
Фото: Спорт - Сегодня
Игроки донецкого «Шахтер» сыграют в благотворительном матче против греческого «Олимпиакоса» в футболках с названиями украинских городов, пострадавших от войны против России, на спине, по информации журналиста Эндрю Тодоса.
К примеру, Николай Матвиенко, центральный защитник «Шахтера», выступающий под 22 номером, сыграет с надписью «Херсон» вместо фамилии.
Shakhtar taking the lead of other sides in recent weeks— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 9, 2022
They will wear Ukrainian cities on the back’s of their shirts instead of player surnames
Each city / town will have been affected by the War with Russia
????⚒️???? pic.twitter.com/SKPtxoq5OI
Как заявил сам клуб, в рамках благотворительного турне «Шахтер» сыграет сегодня, 9 апреля, против «Олимпиакоса». В апреле клуб также сыграет с «Лехией Гданськ» и «Фенербахче», в мае – с «Хайдук Сплит».
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