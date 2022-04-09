Играли только украинцы. Шахтер проиграл Олимпиакосу в благотворительном матче

Остерегайтесь своих желаний. Мы все мечтали увидеть в деле "Шахтер" без легионеров, дабы талантливые игроки академии, получающие немалое количество комплиментов от руководства и тренеров, могли бы доказать свою силу в бою, а не в череде постоянных аренд. Это случилось, вот только предыстория этого всего далеко не самая радостная. В Украине началась война из-за которой все легионеры клуба вернулись по домам или нашли новое пристанище, в то время как отечественные исполнители получили право выехать за границу и заниматься тем, чем умеют. То есть, играть в футбол.

Сегодня началось благотворительное турне против европейских клубов. Задача - собрать деньги для помощи своей стране и рассказать миру о войне в Украине. Говорить о правильности этого смысла нет, как и критиковать "Шахтер" за игру или результат. Команда лишь недавно собралась после простоя, почти сходу отправилась в Грецию, да и мысли игроков заняты другим. Не футболом, отошедшим на второй план.

Нельзя сказать, что "горняки" смотрелись плохо. Хватало сумбура, несыгранности, но все это списывается на дополнительные факторы. Неспортивные факторы. Полуторный состав "Олимпиакоса" поначалу был более цельным, потому, вероятно, и повел в счете. После навеса в штрафную Вальбуэна пробил в перекладину, а Соареш добил. 0:1. Спустя минуту мышцу дернул Конопля, что только доказало не самую лучшую физическую форму команды.

Игроки "Шахтера" тоже "штаны не просиживали", а создавали моменты. Неплохой удар удался левому крайку Булезе после подключения к атаке, хорошо целил издали Мудрик. Классно пробивал Михаил и после перерыва, предварительно сыграв в стеночку с Мишневым. Да и в целом команду де Дзерби можно и нужно похвалить за второй тайм. Не хватало лишь одного - гола. Гола, на который вице-чемпион Украины наиграл, но который никак не хотел появляться на свет.

Концовка же матча осталась за греками. Соперник воспользовался усталостью "Шахтера", пытаясь поджимать и атаковать. Правда попытки ни к чему не привели. Минимальная победа "Олимпиакоса" в первом товарищеском матче "горняков".

???????????? «Шахтар» і «Олімпіакос» провели матч за мир в Україні ????????



Усі кошти, отримані від матчів Shakhtar Global Tour for Peace, буде спрямовано на гуманітарну допомогу жителям України.#StandWithUkraine #Україна #Ukraine pic.twitter.com/9FM2afVCgU — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 9, 2022

Товарищеский матч, 09.04.2022

"Шахтер" - "Олимпиакос" 0:1

Гол: Соареш 22

"Шахтер": Трубин (Шевченко 46) - Конопля (Стасюк 23), Бондар, Матвиенко, Булеза (Драмбаев 46) - Степаненко, Бондаренко (Чех 77) - Топалов (Капинус 68), Мишнев (Крыськив 86), Мудрик - Борячук (Шостак 67)

"Олимпиакос": Кристинссон – Рябчук, Пападопулос, Манолас, Врусай – Бухалакис, Кунде, Фортунис – Вальбуена, Соареш, Масурас