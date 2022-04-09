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Играли только украинцы. Шахтер проиграл Олимпиакосу в благотворительном матче
"Горняки" смотрелись неплохо
Фото: ФК Шахтер
Остерегайтесь своих желаний. Мы все мечтали увидеть в деле "Шахтер" без легионеров, дабы талантливые игроки академии, получающие немалое количество комплиментов от руководства и тренеров, могли бы доказать свою силу в бою, а не в череде постоянных аренд. Это случилось, вот только предыстория этого всего далеко не самая радостная. В Украине началась война из-за которой все легионеры клуба вернулись по домам или нашли новое пристанище, в то время как отечественные исполнители получили право выехать за границу и заниматься тем, чем умеют. То есть, играть в футбол.
Сегодня началось благотворительное турне против европейских клубов. Задача - собрать деньги для помощи своей стране и рассказать миру о войне в Украине. Говорить о правильности этого смысла нет, как и критиковать "Шахтер" за игру или результат. Команда лишь недавно собралась после простоя, почти сходу отправилась в Грецию, да и мысли игроков заняты другим. Не футболом, отошедшим на второй план.
???? Для України! ????????#StandWithUkraine#Україна #Ukraine pic.twitter.com/LVP65Y0Rx8— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 9, 2022
Нельзя сказать, что "горняки" смотрелись плохо. Хватало сумбура, несыгранности, но все это списывается на дополнительные факторы. Неспортивные факторы. Полуторный состав "Олимпиакоса" поначалу был более цельным, потому, вероятно, и повел в счете. После навеса в штрафную Вальбуэна пробил в перекладину, а Соареш добил. 0:1. Спустя минуту мышцу дернул Конопля, что только доказало не самую лучшую физическую форму команды.
Игроки "Шахтера" тоже "штаны не просиживали", а создавали моменты. Неплохой удар удался левому крайку Булезе после подключения к атаке, хорошо целил издали Мудрик. Классно пробивал Михаил и после перерыва, предварительно сыграв в стеночку с Мишневым. Да и в целом команду де Дзерби можно и нужно похвалить за второй тайм. Не хватало лишь одного - гола. Гола, на который вице-чемпион Украины наиграл, но который никак не хотел появляться на свет.
Концовка же матча осталась за греками. Соперник воспользовался усталостью "Шахтера", пытаясь поджимать и атаковать. Правда попытки ни к чему не привели. Минимальная победа "Олимпиакоса" в первом товарищеском матче "горняков".
???????????? «Шахтар» і «Олімпіакос» провели матч за мир в Україні ????????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 9, 2022
Усі кошти, отримані від матчів Shakhtar Global Tour for Peace, буде спрямовано на гуманітарну допомогу жителям України.#StandWithUkraine #Україна #Ukraine pic.twitter.com/9FM2afVCgU
Товарищеский матч, 09.04.2022
"Шахтер" - "Олимпиакос" 0:1
Гол: Соареш 22
"Шахтер": Трубин (Шевченко 46) - Конопля (Стасюк 23), Бондар, Матвиенко, Булеза (Драмбаев 46) - Степаненко, Бондаренко (Чех 77) - Топалов (Капинус 68), Мишнев (Крыськив 86), Мудрик - Борячук (Шостак 67)
"Олимпиакос": Кристинссон – Рябчук, Пападопулос, Манолас, Врусай – Бухалакис, Кунде, Фортунис – Вальбуена, Соареш, Масурас
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