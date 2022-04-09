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176 игрушек разложили на трибуне перед матчем Шахтера и Олимпиакоса в честь погибших в войне детей

Премьер-лига
(1 голосов)

Душераздирающая иллюстрация трагедии

176 игрушек разложили на трибуне перед матчем Шахтера и Олимпиакоса в честь погибших в войне детей

Фото: Olympiacos FC

UA-Футбол
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Перед благотворительным матчем между донецким "Шахтером" и греческим "Олимпиакосом" на трибуне стадиона в Пирее были разложены 176 детских игрушек. Они символизируют количество детей, погибших в ходе войны России против Украины.

Всего, по оценке ООН, с 24 февраля в Украине из-за боевых действий погибло 1776 человек. Также 2383 человека были ранены.

В рамках благотворительного турне по Европе "Шахтеру" предстоит сыграть с "Лехией Гданськ", "Фенербахче" и "Хайдук Сплит". Все заработанные средства клуб передаст на гуманитарную помощь украинцам.

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Шахтер (Донецк) война с Россией
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