176 игрушек разложили на трибуне перед матчем Шахтера и Олимпиакоса в честь погибших в войне детей

Перед благотворительным матчем между донецким "Шахтером" и греческим "Олимпиакосом" на трибуне стадиона в Пирее были разложены 176 детских игрушек. Они символизируют количество детей, погибших в ходе войны России против Украины.

Всего, по оценке ООН, с 24 февраля в Украине из-за боевых действий погибло 1776 человек. Также 2383 человека были ранены.

В рамках благотворительного турне по Европе "Шахтеру" предстоит сыграть с "Лехией Гданськ", "Фенербахче" и "Хайдук Сплит". Все заработанные средства клуб передаст на гуманитарную помощь украинцам.

Για τα παιδιά που έχουν χαθεί στον πόλεμο… ????????????/ For the children that have been lost in the war… ???????? ????#StopWar #Olympiacos #Ukraine #Children #Tribute #Toys pic.twitter.com/1Z2XbCIGzv