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176 игрушек разложили на трибуне перед матчем Шахтера и Олимпиакоса в честь погибших в войне детей
Душераздирающая иллюстрация трагедии
Фото: Olympiacos FC
Перед благотворительным матчем между донецким "Шахтером" и греческим "Олимпиакосом" на трибуне стадиона в Пирее были разложены 176 детских игрушек. Они символизируют количество детей, погибших в ходе войны России против Украины.
Всего, по оценке ООН, с 24 февраля в Украине из-за боевых действий погибло 1776 человек. Также 2383 человека были ранены.
В рамках благотворительного турне по Европе "Шахтеру" предстоит сыграть с "Лехией Гданськ", "Фенербахче" и "Хайдук Сплит". Все заработанные средства клуб передаст на гуманитарную помощь украинцам.
Για τα παιδιά που έχουν χαθεί στον πόλεμο… ????????????/ For the children that have been lost in the war… ???????? ????#StopWar #Olympiacos #Ukraine #Children #Tribute #Toys pic.twitter.com/1Z2XbCIGzv— Olympiacos FC (46????) (@olympiacosfc) April 9, 2022
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