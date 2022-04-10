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Поединки в Польше, Турции, Румынии, Германии и Хорватии. Стал известен календарь товарищеских матчей Динамо на апрель
Впереди интенсивный календарь
Фото: Александр Приходько
Киевское "Динамо" с начала апреля тренируется в Румынии, готовясь к товарищеским благотворительным встречам в поддержку украинского народа и с призывом остановить войну. Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков сообщил, что в этом месяце "бело-синие" проведут пять спаррингов.
Календарь киевлян выглядит следующим образом:
- 12 апреля – "Легия" (Варшава, Польша);
- 14 апреля – "Галатасарай" (Стамбул, Турция);
- 20 апреля – "Стяуа" (Бухарест, Румыния);
- 26 апреля – "Боруссия" (Дортмунд, Германия);
- 28 апреля – "Динамо" (Загреб, Хорватия).
На первый поединок против "Легии" уже можно купить билеты – сделать это можно на официальном сайте польского клуба. Цена пропуска стартует от 30 злотых.
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