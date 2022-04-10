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Поединки в Польше, Турции, Румынии, Германии и Хорватии. Стал известен календарь товарищеских матчей Динамо на апрель

Премьер-лига
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Впереди интенсивный календарь

Поединки в Польше, Турции, Румынии, Германии и Хорватии. Стал известен календарь товарищеских матчей Динамо на апрель

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Киевское "Динамо" с начала апреля тренируется в Румынии, готовясь к товарищеским благотворительным встречам в поддержку украинского народа и с призывом остановить войну. Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков сообщил, что в этом месяце "бело-синие" проведут пять спаррингов.

Календарь киевлян выглядит следующим образом:

  • 12 апреля – "Легия" (Варшава, Польша);
  • 14 апреля – "Галатасарай" (Стамбул, Турция);
  • 20 апреля – "Стяуа" (Бухарест, Румыния);
  • 26 апреля – "Боруссия" (Дортмунд, Германия);
  • 28 апреля – "Динамо" (Загреб, Хорватия).

На первый поединок против "Легии" уже можно купить билеты – сделать это можно на официальном сайте польского клуба. Цена пропуска стартует от 30 злотых.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Фенербахче (Стамбул) Динамо (Загреб) Динамо (Киев) Легия (Варшава) Стяуа (Бухарест)
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