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Довбик: Днепр-1 будет существовать, но пока зарплата не выплачивается
Правда, в этом чемпионате команда не сыграет
Фото: СК Днепр-1
Нападающий сборной Украины Артем Довбик поделился мнением, продолжит ли “Днепр-1” свое существование, а также будет ли доигран текущий сезон УПЛ:
“О прекращении существования клуба даже речь не идет, поэтому я думаю, что главный вопрос – это война, а после нее будут более конкретные разговоры. Мое мнение таково, что клуб будет существовать.
Контракты на паузе, зарплата не выплачивается, но я думаю, что сегодня это не так важно. У каждого есть запас прочности, поэтому главная задача – закончить войну.
Мы не сможем доиграть чемпионат – это сто процентов. Считаю, что нужно оставить все, что есть сейчас. Неправильно признавать результаты сезона по итогам первого круга. Сколько сыграли на сегодняшний день, от этого нужно отталкиваться”, - сказал Довбык.
Отметим, что на данный момент после сыгранных 18 туров "Шахтер" занимает первое место, "Динамо" - второе, а "Днепр-1" - третье. Но если теоретически судьбу медалей будут определять по результатам на конец первого круга, то на тот момент лидером были киевляне, вторыми шли дончане, а тройку замыкала полтавская "Ворскла".
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