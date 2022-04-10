Довбик: Днепр-1 будет существовать, но пока зарплата не выплачивается

Нападающий сборной Украины Артем Довбик поделился мнением, продолжит ли “Днепр-1” свое существование, а также будет ли доигран текущий сезон УПЛ:

“О прекращении существования клуба даже речь не идет, поэтому я думаю, что главный вопрос – это война, а после нее будут более конкретные разговоры. Мое мнение таково, что клуб будет существовать.

Контракты на паузе, зарплата не выплачивается, но я думаю, что сегодня это не так важно. У каждого есть запас прочности, поэтому главная задача – закончить войну.

Мы не сможем доиграть чемпионат – это сто процентов. Считаю, что нужно оставить все, что есть сейчас. Неправильно признавать результаты сезона по итогам первого круга. Сколько сыграли на сегодняшний день, от этого нужно отталкиваться”, - сказал Довбык.