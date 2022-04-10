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Санин: Финансирование ФК Мариуполь приостановлено

Премьер-лига
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Клуб на грани

Санин: Финансирование ФК Мариуполь приостановлено

Фото: ФК Мариуполь / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Вице-президент ФК "Мариуполь" сообщил, что клуб сейчас остался без всех клубов доходов и его финансирование приостановлено. Его слова приводит издание FanDay.

"Мы потеряли все источники коммерческих доходов, финансирование клуба также приостановлено, поэтому в сложившихся форс-мажорных обстоятельствах мы не можем выполнять свои финансовые обязательства (от чего раньше наш клуб никогда не отступал, зарплата выплачивалась без каких либо задержек два раза в месяц).

Но даже в этой архисложной ситуации мы смогли выплатить в полном размере зарплату за февраль 2022-го, а в марте мы выплатили деньги большей части персонала клуба (кого смогли идентифицировать, как выживших) достойную материальную помощь", - сказал вице-президент.

В связи с этими событиями клуб позволяет футболистам покидать клуб.

"У нас был честный и откровенный разговор с нашими футболистами, я описал парням нашу сложную ситуацию, и сказал, что в сложившихся обстоятельствах клуб не будет препятствовать их желанию продолжить свою профессиональную карьеру в других клубах. Поэтому мы сейчас активно работаем вместе с их агентами в этом плане, следите за нашими анонсами", - отметил Санин.

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В статье: ФК Мариуполь Андрей Санин война с Россией
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