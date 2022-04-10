Санин: Финансирование ФК Мариуполь приостановлено

Вице-президент ФК "Мариуполь" сообщил, что клуб сейчас остался без всех клубов доходов и его финансирование приостановлено. Его слова приводит издание FanDay.

"Мы потеряли все источники коммерческих доходов, финансирование клуба также приостановлено, поэтому в сложившихся форс-мажорных обстоятельствах мы не можем выполнять свои финансовые обязательства (от чего раньше наш клуб никогда не отступал, зарплата выплачивалась без каких либо задержек два раза в месяц). Но даже в этой архисложной ситуации мы смогли выплатить в полном размере зарплату за февраль 2022-го, а в марте мы выплатили деньги большей части персонала клуба (кого смогли идентифицировать, как выживших) достойную материальную помощь", - сказал вице-президент.

В связи с этими событиями клуб позволяет футболистам покидать клуб.