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Шахтер вернулся в Турцию после матча с Олимпиакосом
"Горняки" готовятся к следующему поединку
Фото: ФК Шахтер Донецк
Донецкий "Шахтер" вернулся из Афин в Турцию после сыгранного благотворительного матча с "Олимпиакосом" (0:1), сообщает пресс-служба горняков.
Команда будет размещаться на базе сборной Турции неподалеку от Стамбула вплоть до поединка с "Фенербахче", который запланирован на 19 апреля. Следующую игру в рамках Shakhtar Global Tour for Peace дончане проведут 14 апреля в Польше с "Лехией" (Гданьск).
Все средства от реализации билетов на эти матчи и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.
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