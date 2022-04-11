Шахтер вернулся в Турцию после матча с Олимпиакосом

Донецкий "Шахтер" вернулся из Афин в Турцию после сыгранного благотворительного матча с "Олимпиакосом" (0:1), сообщает пресс-служба горняков.

Команда будет размещаться на базе сборной Турции неподалеку от Стамбула вплоть до поединка с "Фенербахче", который запланирован на 19 апреля. Следующую игру в рамках Shakhtar Global Tour for Peace дончане проведут 14 апреля в Польше с "Лехией" (Гданьск).

Все средства от реализации билетов на эти матчи и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.