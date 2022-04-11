Суркис: Клуб не получит никаких финансовых выгод от благотворительных матчей

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о том, как будут распределяться деньги, вырученные в ходе благотворительного европейского футбольного турне команды в поддержку Украины.

"Мне довелось почитать множество версий, давайте я закрою этот вопрос раз и навсегда. Как только мы начали переговоры по поводу организации матчей, позиция "Динамо" была такова: все финансовые средства, вырученные за продажу билетов, атрибутики, рекламы и т.д., распределяет клуб, который является хозяином поля. Единственное условие – это передача полученных средств для помощи Украине.

Это наша изначальная и неизменная позиция. Каждый клуб волен выбирать фонд или организацию, которым перечислят деньги, полученные от проведения матча. Это может быть поддержка беженцев, поддержка гуманитарных программ, поддержка Украинской Армии, поддержка медицинских учреждений и т.д. Никаких финансовых выгод от проведения матчей наш клуб не получит и не планировал получать", - сказал Суркис.