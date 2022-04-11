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Фенербахче отказался от услуг Де Дзерби - тот запросил высокую зарплату
Турки рассматривали кандидатуру наставника "Шахтера"
Getty Images / Global Images Ukraine
Переговоры "Фенербахче" с главным тренером "Шахтера" Роберто Де Дзерби не увенчались успехом. Сейчас турецкий клуб находится в активном поиске "именитого наставника" - такое поручение соответствующим службам "Фенербахче" дал его президент Али Коч.
Кроме Де Дзерби, на место главного тренера "канарок" сватали Йоахима Лёва и Жорже Жезуса, однако сами турки отказались от сотрудничества, сообщает Fotospor.
Сначала "Фенербахче" вел переговоры с первыми двумя, но они захотели зарплату в размере 10 и 5 миллионов евро соответственно.
Тогда Коч решил обратиться к кандидатуре главного тренера "Шахтера", считая, что у итальянца будут не столь высокие запросы. Однако и Де Дзерби запросил 5 миллионов евро, на чем переговоры завершились. Отмечается, что годовой оклад Де Дзерби в донецком клубе составляет 4 миллиона евро.
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