Фенербахче отказался от услуг Де Дзерби - тот запросил высокую зарплату

Переговоры "Фенербахче" с главным тренером "Шахтера" Роберто Де Дзерби не увенчались успехом. Сейчас турецкий клуб находится в активном поиске "именитого наставника" - такое поручение соответствующим службам "Фенербахче" дал его президент Али Коч.

Кроме Де Дзерби, на место главного тренера "канарок" сватали Йоахима Лёва и Жорже Жезуса, однако сами турки отказались от сотрудничества, сообщает Fotospor.

Сначала "Фенербахче" вел переговоры с первыми двумя, но они захотели зарплату в размере 10 и 5 миллионов евро соответственно.

Тогда Коч решил обратиться к кандидатуре главного тренера "Шахтера", считая, что у итальянца будут не столь высокие запросы. Однако и Де Дзерби запросил 5 миллионов евро, на чем переговоры завершились. Отмечается, что годовой оклад Де Дзерби в донецком клубе составляет 4 миллиона евро.