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Суркис - про россиян: На нашу землю пришли сборище убийц и садистов

Премьер-лига
(1 голосов)

Владелец столичного клуба высказался о военных преступлениях армии россии

Суркис - про россиян: На нашу землю пришли сборище убийц и садистов

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал нападение российских захватчиков на Украину.

"То, что сейчас происходит на украинской земле это настоящая человеческая катастрофа. Когда идет война, то сражаются две армии, но на этой войне армия лишь одна – Вооруженные силы Украины. С российской стороны это сборище убийц и садистов. Они пришли на нашу землю убивать, грабить и причинять боль. В военном плане успехи этой орды очень сомнительны, а вот воевать с мирным населением они научились хорошо.

Военные преступления россиян не останутся безнаказанными, я уверен, что рано или поздно они заплатят за все, что совершили в Украине.

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Это война за выживание украинского народа. россияне отрицают право Украины на существование, и надежда только на дипломатию уже испарилась. Мы верим в победу Украины, верим, что наши вооруженные силы сокрушат противника и вернут его туда, откуда он пришел. От меня лично и от всего футбольного клуба "Динамо" (Киев) – низкий поклон нашим военным, волонтерам, всем, кто помогает ВСУ", - сказал Суркис в интервью клубной пресс-службе.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) война с Россией
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (3)
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ding31
11.04.2022 в 15:37
Суркісяку на гилляку.
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Черноморчик (Одесса )
11.04.2022 в 14:08
Сбежавшим , нет веры !
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Ramses_ua (Запоріжжя)
11.04.2022 в 14:03
Шо там Григорий думає ?
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