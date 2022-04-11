Президент Динамо: Сделаем все возможное, чтобы сохранить украинский футбол

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис в интервью клубной пресс-службе рассказал о будущем столичного клуба.

"Сейчас на повестке дня главный вопрос – это победа Украины в войне против российских варваров. Все остальное вторично и не имеет значения без успехов нашей армии и дипломатии. Но в любом случае, мы сделаем все возможное, чтобы сохранить украинский футбол.

Несмотря на большой дефицит средств, мы продолжаем финансирование футбольной академии "Динамо" – мальчишек из детской школы имени Валерия Лобановского. Это будущее нашего футбола и обязанность клуба обеспечить им полную безопасность, условия для получения образования и развития футбольной карьеры. Сейчас они в полном порядке, мы надеемся, что мальчишки психологически сумеют полностью восстановиться, а клуб точно обеспечит им условия для жизни и развития.