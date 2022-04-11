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Президент Динамо: Сделаем все возможное, чтобы сохранить украинский футбол

Премьер-лига
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Функционер готов восстанавливать Украину после победы над россией

Президент Динамо: Сделаем все возможное, чтобы сохранить украинский футбол

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис в интервью клубной пресс-службе рассказал о будущем столичного клуба.

"Сейчас на повестке дня главный вопрос – это победа Украины в войне против российских варваров. Все остальное вторично и не имеет значения без успехов нашей армии и дипломатии. Но в любом случае, мы сделаем все возможное, чтобы сохранить украинский футбол.

Несмотря на большой дефицит средств, мы продолжаем финансирование футбольной академии "Динамо" – мальчишек из детской школы имени Валерия Лобановского. Это будущее нашего футбола и обязанность клуба обеспечить им полную безопасность, условия для получения образования и развития футбольной карьеры. Сейчас они в полном порядке, мы надеемся, что мальчишки психологически сумеют полностью восстановиться, а клуб точно обеспечит им условия для жизни и развития.

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Первая команда едет в турне, эти игроки составляют костяк национальной сборной Украины. Я не могу загадывать, когда окончится война и когда начнется полномасштабное восстановление победившей Украины, но "Динамо" точно примет в этом участие. Как на футбольном поле, так и на других направлениях.

Мы сделаем все возможное, чтобы приблизить победу нашей страны и сохранить ее футбольное будущее. Верим в Украину, верим в ВСУ, верим в наших людей! Слава Украине!", - сказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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