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Президент Динамо: Сделаем все возможное, чтобы сохранить украинский футбол
Функционер готов восстанавливать Украину после победы над россией
Фото: ФК Динамо Киев
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис в интервью клубной пресс-службе рассказал о будущем столичного клуба.
"Сейчас на повестке дня главный вопрос – это победа Украины в войне против российских варваров. Все остальное вторично и не имеет значения без успехов нашей армии и дипломатии. Но в любом случае, мы сделаем все возможное, чтобы сохранить украинский футбол.
Несмотря на большой дефицит средств, мы продолжаем финансирование футбольной академии "Динамо" – мальчишек из детской школы имени Валерия Лобановского. Это будущее нашего футбола и обязанность клуба обеспечить им полную безопасность, условия для получения образования и развития футбольной карьеры. Сейчас они в полном порядке, мы надеемся, что мальчишки психологически сумеют полностью восстановиться, а клуб точно обеспечит им условия для жизни и развития.
Первая команда едет в турне, эти игроки составляют костяк национальной сборной Украины. Я не могу загадывать, когда окончится война и когда начнется полномасштабное восстановление победившей Украины, но "Динамо" точно примет в этом участие. Как на футбольном поле, так и на других направлениях.
Мы сделаем все возможное, чтобы приблизить победу нашей страны и сохранить ее футбольное будущее. Верим в Украину, верим в ВСУ, верим в наших людей! Слава Украине!", - сказал Суркис.
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