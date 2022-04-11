УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мудрик близок к переезду в АПЛ - стороны уже согласовали сумму компенсации
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мудрик близок к переезду в АПЛ - стороны уже согласовали сумму компенсации

Премьер-лига
(1 голосов)

Трансфер может быть оформлен в течение недели

Мудрик близок к переезду в АПЛ - стороны уже согласовали сумму компенсации

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Украинский вингер "Шахтера" Михаил Мудрик близок к переходу в клуб АПЛ "Брентфорд". Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Согласно данным источника, стороны уже согласовали сумму компенсации за 21-летнего украинца. Начался второй этап трансфера, который может быть оформлен в течение недели.

Если переход состоится, то до конца сезона Мудрик будет только тренироваться с английской командой, поскольку АПЛ запретила регистрировать игроков из Украины вне трансферного окна.

В нынешнем сезоне Мудрик провел 19 матчей за "оранжево-черных" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и выполнил 9 результативных передач.

Напомним, в феврале генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщал, что "Брентфод" предлагал за хавбека "горняков" 15 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 млн евро.

Читайте также"Напомнить миру о войне в Украине". Мудрик назвал цели Шахтера в Европе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Брентфорд Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BurBuzz

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
miruk 81 (львів)
11.04.2022 в 15:06
А як це він може виїхати з України?
Ответить
0
0
avatar
Romerik (YNWA)
11.04.2022 в 15:30
Ну як би він вже тиждень не в Україні, так як і всі гравці шд і дк...
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...