Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мудрик близок к переезду в АПЛ - стороны уже согласовали сумму компенсации
Трансфер может быть оформлен в течение недели
Фото: ФК Шахтер
Украинский вингер "Шахтера" Михаил Мудрик близок к переходу в клуб АПЛ "Брентфорд". Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
Согласно данным источника, стороны уже согласовали сумму компенсации за 21-летнего украинца. Начался второй этап трансфера, который может быть оформлен в течение недели.
Если переход состоится, то до конца сезона Мудрик будет только тренироваться с английской командой, поскольку АПЛ запретила регистрировать игроков из Украины вне трансферного окна.
В нынешнем сезоне Мудрик провел 19 матчей за "оранжево-черных" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и выполнил 9 результативных передач.
Напомним, в феврале генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщал, что "Брентфод" предлагал за хавбека "горняков" 15 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 млн евро.
Популярное сейчас
- 554 гола, сделка с нацистами и вечное забвение: история предательства Ежи Вилимовского
- Степаненко: Некоторые ребята после игры плакали в раздевалке - эмоции зашкаливают
- В ФСБ провели чистку из-за провала в Украине - Грозев
- Играли только украинцы. Шахтер проиграл Олимпиакосу в благотворительном матче
- Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией
- Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине