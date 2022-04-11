Мудрик близок к переезду в АПЛ - стороны уже согласовали сумму компенсации

Украинский вингер "Шахтера" Михаил Мудрик близок к переходу в клуб АПЛ "Брентфорд". Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Согласно данным источника, стороны уже согласовали сумму компенсации за 21-летнего украинца. Начался второй этап трансфера, который может быть оформлен в течение недели.

Если переход состоится, то до конца сезона Мудрик будет только тренироваться с английской командой, поскольку АПЛ запретила регистрировать игроков из Украины вне трансферного окна.

В нынешнем сезоне Мудрик провел 19 матчей за "оранжево-черных" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и выполнил 9 результативных передач.

Напомним, в феврале генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщал, что "Брентфод" предлагал за хавбека "горняков" 15 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 млн евро.