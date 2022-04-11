"Чувствуем большую ответственность". Капитан Динамо - о благотворительных матчах

Капитан и полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук прокомментировал выезд команды за границу, физическую форму и дезертиров.

— Вы выехали с условием вернуться в определенные сроки. Как капитан команды, ты тоже несешь ответственность за то, чтобы среди игроков "Динамо" не оказалось дезертиров?

— Я уверен, что это исключено. Ребята уже, наоборот, только и говорят о том, что хотят вернуться в Киев. В мирный, разумеется, город. В мирную страну. Практически каждый из нас выступает за национальную или молодежную сборные Украины, поэтому я не верю, что кто-то нарушит закон.

— "Шахтер" начал свою серию благотворительных матчей с места в карьер и во втором тайме поединка с "Олимпиакосом" это, конечно, сказалось. Как у вас с физической подготовкой?

— Надеюсь, все хорошо. Большинство ребят готовились на Западной Украине, а потом, выехав в Румынию, команда в полном составе поработала чуть больше недели. Что-то набегали, что-то наиграли. В ближайшие дни нам предстоят два матча: 12-го - с "Легией", 14-го - "Галатасараем". Но сил должно хватить. Да и наш тренер, как правило, дает сыграть всем, распределяет нагрузку.

— Разговоры по поводу вашего выезда за границу были, есть и будут. Вы читаете больше положительных или отрицательных отзывов?

— Я вижу нормальную реакцию людей. Не раз слышал позицию Президента Украины Владимира Зеленского, который, обращаясь к людям, призывал помогать стране на том месте, где каждый может быть полезным. Мы получили разрешение на эти матчи и, конечно же, постараемся не подвести.

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Повторюсь, нам важно собирать на стадионах максимальное количество зрителей. Чтобы мир видел, как поддерживают Украину. Чтобы собрать как можно больше средств для ВСУ, для людей, которые пострадали. Посмотрим, что из этого всего получится, но мы действительно чувствуем большую ответственность. Нам разрешили выехать из страны в такое время, и мы не должны разочаровывать украинцев", - сказал Сидорчук.