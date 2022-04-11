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Игорь Суркис: Мы начали помогать с первых дней войны
Говорит, что не планировали освещать
Фото: ФК Динамо
Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о помощи Украине во время войны против рф.
"Мы начали помогать с первых дней войны. Сначала это было финансирование столичных больниц и обустройство детей-беженцев в западной части Украины. Изначально мы не планировали освещать каждый шаг клуба в данном направлении, но, как оказалось, это необходимость в современных условиях.
Вот, рассказываю. Наш клуб и наша семья финансово поддерживают все возможные направления: мы финансируем гуманитарные, медицинские, оборонительные, строительные программы. Помогли нашим паралимпийцам, финансово поддержали приобретение и ввоз 200 тонн гуманитарной помощи в различные населенные пункты Киевской, Черниговской и Харьковской областей.
"Динамо" перечисляет деньги больницам, территориальным общинам, различным гуманитарным центрам и подразделениям ВСУ. С начала войны мы никому не отказали - все, кто обратился к нам за помощью, получили необходимые финансовые средства.
Мы каждый день на связи с различными организациями, волонтерами, медиками, которым необходима помощь. Это будет продолжаться столько, сколько нужно для страны и для победы Украины", - заявил Суркис.
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