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Игорь Суркис: Мы начали помогать с первых дней войны

Премьер-лига
(2 голосов)

Говорит, что не планировали освещать

Игорь Суркис: Мы начали помогать с первых дней войны

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о помощи Украине во время войны против рф.

"Мы начали помогать с первых дней войны. Сначала это было финансирование столичных больниц и обустройство детей-беженцев в западной части Украины. Изначально мы не планировали освещать каждый шаг клуба в данном направлении, но, как оказалось, это необходимость в современных условиях.

Вот, рассказываю. Наш клуб и наша семья финансово поддерживают все возможные направления: мы финансируем гуманитарные, медицинские, оборонительные, строительные программы. Помогли нашим паралимпийцам, финансово поддержали приобретение и ввоз 200 тонн гуманитарной помощи в различные населенные пункты Киевской, Черниговской и Харьковской областей.

"Динамо" перечисляет деньги больницам, территориальным общинам, различным гуманитарным центрам и подразделениям ВСУ. С начала войны мы никому не отказали - все, кто обратился к нам за помощью, получили необходимые финансовые средства.

Мы каждый день на связи с различными организациями, волонтерами, медиками, которым необходима помощь. Это будет продолжаться столько, сколько нужно для страны и для победы Украины", - заявил Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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