Вслед за Винисиусом? Реал следит за основным защитником Шахтера

Бразилец "Шахтера" Додо заинтересовал мадридский "Реал".

По данным DefensaCentral, "сливочные" изучают возможность подписания бразильца этим летом. Интересно, что совсем недавно команда Анчелотти арендовала другого фулбека "Шахтера" - Винисиуса Тобиса. Он, правда, будет играть за "Кастилью".

Читайте также Реал арендовал защитника Шахтера. В контракте есть солидная сумма выкупа

Додо провел больше всех минут в составе "Шахтера" в первой половине сезона. Помимо "Реала", интерес к нему проявляет "Бавария".