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Вслед за Винисиусом? Реал следит за основным защитником Шахтера
Фулбек может заиграть в топ-чемпионате
Фото: ФК Шахтер
Бразилец "Шахтера" Додо заинтересовал мадридский "Реал".
По данным DefensaCentral, "сливочные" изучают возможность подписания бразильца этим летом. Интересно, что совсем недавно команда Анчелотти арендовала другого фулбека "Шахтера" - Винисиуса Тобиса. Он, правда, будет играть за "Кастилью".
Додо провел больше всех минут в составе "Шахтера" в первой половине сезона. Помимо "Реала", интерес к нему проявляет "Бавария".
Ранее сообщалось, что "горняки" могут
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