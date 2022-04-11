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Вслед за Винисиусом? Реал следит за основным защитником Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Фулбек может заиграть в топ-чемпионате

Вслед за Винисиусом? Реал следит за основным защитником Шахтера

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
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Бразилец "Шахтера" Додо заинтересовал мадридский "Реал".

По данным DefensaCentral, "сливочные" изучают возможность подписания бразильца этим летом. Интересно, что совсем недавно команда Анчелотти арендовала другого фулбека "Шахтера" - Винисиуса Тобиса. Он, правда, будет играть за "Кастилью".

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Додо провел больше всех минут в составе "Шахтера" в первой половине сезона. Помимо "Реала", интерес к нему проявляет "Бавария".

Ранее сообщалось, что "горняки" могут продать Додо в "Бенфику".

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Додо
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Источник:
    DefensaCentral

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