58-летний Александр Рябоконь вступил в территориальную оборону

Представитель пресс-службы "Десны" Дмитрий Дорошко рассказал, чем клуб помогает во время войны, а также о том, чем занят наставник команды Александр Рябоконь.

"Мы с моими друзьями, коллегами организовали волонтерский центр. В основном помогаем военным, но и не забываем про гражданское население. Очень помогли нам как многие нынешние, так и экс-игроки "Десны".

Среди них Денис и Артем Фаворовы, Евгений Селин, Андрей Домбровский, Александр Филиппов, Леван Арвеладзе, Филипп Будковский, Андрей Тотовицкий, Владислав Калитвинцев, Егор Картушов, Игорь Литовка и другие ребята перечисляли деньги. Сумма составила около полумиллиона гривен. Были закуплены тепловизоры, квадрокоптеры.

В сборе средств участвовали тренеры и обслуживающий персонал Десны. В частности, наш врач Дима Коломойцев помимо финансовой помощи сам лично привез в Чернигов очень большую партию гуманитарной помощи. Это были медикаменты для детского онко-блока, оборудование для военных, рации, генераторы.

А Александр Рябоконь находится в теробороне и сейчас занят зачисткой Киева и области от русских тварей", - рассказал Дорошко.