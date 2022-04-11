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58-летний Александр Рябоконь вступил в территориальную оборону

Премьер-лига
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И никакой возраст не помеха

58-летний Александр Рябоконь вступил в территориальную оборону

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
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Представитель пресс-службы "Десны" Дмитрий Дорошко рассказал, чем клуб помогает во время войны, а также о том, чем занят наставник команды Александр Рябоконь.

"Мы с моими друзьями, коллегами организовали волонтерский центр. В основном помогаем военным, но и не забываем про гражданское население. Очень помогли нам как многие нынешние, так и экс-игроки "Десны".

Среди них Денис и Артем Фаворовы, Евгений Селин, Андрей Домбровский, Александр Филиппов, Леван Арвеладзе, Филипп Будковский, Андрей Тотовицкий, Владислав Калитвинцев, Егор Картушов, Игорь Литовка и другие ребята перечисляли деньги. Сумма составила около полумиллиона гривен. Были закуплены тепловизоры, квадрокоптеры.

В сборе средств участвовали тренеры и обслуживающий персонал Десны. В частности, наш врач Дима Коломойцев помимо финансовой помощи сам лично привез в Чернигов очень большую партию гуманитарной помощи. Это были медикаменты для детского онко-блока, оборудование для военных, рации, генераторы.

А Александр Рябоконь находится в теробороне и сейчас занят зачисткой Киева и области от русских тварей", - рассказал Дорошко.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь
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Источник:
Команда №1

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