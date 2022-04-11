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Скончался экс-игрок Шахтера Игорь Дыбченко

Премьер-лига
(1 голосов)

Ему было 62 года

Скончался экс-игрок Шахтера Игорь Дыбченко

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

На 62-м году ушел из жизни Игорь Дыбченко. Об этом передает официальный сайт "Шахтера".

Игорь Дыбченко - воспитанник донецкого футбола, выступал за "Шахтер" с 1981 по 1986 год, провел 37 матчей и забил 5 мячей.

По завершении карьеры был президентом женского ФК "Шахтер" (1994–1996), работал тренером-селекционером (1996–2000), руководил "Шахтером-2" и "Шахтером-3", возглавлял селекционную службу клуба.

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В статье: Шахтер (Донецк) Игорь Дыбченко
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Источник:
ФК Шахтер

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