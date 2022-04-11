Скончался экс-игрок Шахтера Игорь Дыбченко

На 62-м году ушел из жизни Игорь Дыбченко. Об этом передает официальный сайт "Шахтера".

Игорь Дыбченко - воспитанник донецкого футбола, выступал за "Шахтер" с 1981 по 1986 год, провел 37 матчей и забил 5 мячей.

По завершении карьеры был президентом женского ФК "Шахтер" (1994–1996), работал тренером-селекционером (1996–2000), руководил "Шахтером-2" и "Шахтером-3", возглавлял селекционную службу клуба.