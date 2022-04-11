Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Скончался экс-игрок Шахтера Игорь Дыбченко
Ему было 62 года
Фото: ФК Шахтер
На 62-м году ушел из жизни Игорь Дыбченко. Об этом передает официальный сайт "Шахтера".
Игорь Дыбченко - воспитанник донецкого футбола, выступал за "Шахтер" с 1981 по 1986 год, провел 37 матчей и забил 5 мячей.
По завершении карьеры был президентом женского ФК "Шахтер" (1994–1996), работал тренером-селекционером (1996–2000), руководил "Шахтером-2" и "Шахтером-3", возглавлял селекционную службу клуба.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Шахтер
Популярное сейчас
- Появилось видео, откуда на Беларусь готовилось нападение
- Каналы Футбол прекратили сотрудничество с Виктором Леоненко
- Россия собрала на аэродроме в Воронеже десятки истребителей
- Талантливый форвард Шахтера арендован лидером швейцарского чемпионата
- Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине
- Легенду женского футбола арестовали за вождение в пьяном виде и жестокое обращение с детьми
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...