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Леоненко: Увольнение? Думаю, что мое интервью - отмазка, просто попал под сокращение
Мнение уже экс-эксперта
Фото: Футбол 1/2/3
Виктор Леоненко дал комментарий касательно своего увольнения с телеканалов "Футбол".
"Я бы хотел услышать это от Денисова лично, а не от друзей. Интервью, на которое он ссылается, скорее всего — отмазка. На ТК "Футбол" сейчас всех разгоняют. Думаю, я просто попал под сокращение.
Денисов придумал причину через интервью, хотя мог меня набрать и все сказать. Я люблю открытость. В последний раз с ним общался два или три дня назад. Он мне тогда сказал то же самое: "Что ты там наговорил?".
Об увольнении не было и речи. В интервью я ничего такого не сказал. Я всегда себя контролирую. Я могу и сейчас это сказать. Любой нормальный человек понимает, что они (спортсмены) ничего не решают", - заявил Виктор Леоненко в комментарии FanDay.
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