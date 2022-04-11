Леоненко: Увольнение? Думаю, что мое интервью - отмазка, просто попал под сокращение

Виктор Леоненко дал комментарий касательно своего увольнения с телеканалов "Футбол".

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"Я бы хотел услышать это от Денисова лично, а не от друзей. Интервью, на которое он ссылается, скорее всего — отмазка. На ТК "Футбол" сейчас всех разгоняют. Думаю, я просто попал под сокращение.

Денисов придумал причину через интервью, хотя мог меня набрать и все сказать. Я люблю открытость. В последний раз с ним общался два или три дня назад. Он мне тогда сказал то же самое: "Что ты там наговорил?".

Об увольнении не было и речи. В интервью я ничего такого не сказал. Я всегда себя контролирую. Я могу и сейчас это сказать. Любой нормальный человек понимает, что они (спортсмены) ничего не решают", - заявил Виктор Леоненко в комментарии FanDay.