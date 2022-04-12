Футболисты Динамо посетили украинских беженцев в Варшаве

Во вторник, 12 апреля, киевское "Динамо" проведет в Варшаве первый матч в рамках благотворительного турне "Match for Peace!" против местной "Легии".

"Бело-синие" прилетели в столицу Польши за несколько дней до поединка, и 11 апреля футболисты пришли в центр беженцев со всей Украины. Пришли, естественно, не с пустыми руками, предварительно закупив продукты и подарки для около трех тысяч наших соотечественников (из них больше тысячи - дети), которые бежали от войны в Украине и получили в соседней стране временное пристанище.

Временные жители центра получили от динамовцев подарки, а также могли сфотографироваться, взять автографы и пообщаться со звездами столичного клуба. Также футболисты пригласили соотечественников на предстоящий контрольный поединок против "Легии".

Фото: ФК Динамо Киев