Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кучук: Это страшная жестокая война россии против украинского народа
Тренер "Руха" - о войне, развязанной россией против Украины
Фото - ФК Рух / Автор невідомий
Главный тренер львовского "Руха"Леонид Кучук высказал свое мнение о войне, развязанной россией против Украины. Также специалист поделился последними новостями из стана "желто-черных".
"У меня также это все не укладывается в голове. 24-е февраля все перевернуло: и голову, и мысли, и рассуждения, и саму жизнь. Нужно понимать, что это никакая не спецоперация. В Украине гибнут, дети, женщины, старики. Очень много погибших. Равнодушно к этому никак нельзя относиться – это война. Это страшная жестокая война россии против украинского народа. Я не могу подобрать слово, чтобы описать то, что сейчас происходит. Это не безобразие, это выше моего понимания.Читайте такжеРух основал благотворительный фонд помощи Украине
Когда прилетают ракеты в разные города – это настоящая война. Мы слышим постоянно воздушные тревоги. Это должны понимать россияне: у нас гибнут люди, гибнут дети. Происходит геноцид украинского народа.
Украину, которая объединилась невозможно победить.
Спасибо президенту и руководству ФК "Рух", которую оказывают помощь гражданам Украины. Тренеры, которые остались, в это непростое время делают ответственно свою работу, чтобы следующее поколение представляло нашу страну с высоко поднятой головой. После начала войны все остановилось. Лишь недавно мы возобновили проведение тренировок. Мы тренируем молодых футболистов. В данный момент мы обучаем молодых ребят. Это, как в школе, если ты плохо обучаешь ребенка, то у него в будущем будет плохая жизнь. Мы даем образование молодым футболистам. Футбольное образование, в наше время, имеет огромное значение.
В "Рухе" произошли огромные изменения. Легионеров у нас сейчас нет. Сейчас мы работаем для будущего футбола Украины", - сказал Кучук в интервью SportArena.
Популярное сейчас
- Вариант для Мудрика, увольнение Леоненко, доминирование Реброва. Главные новости за 11 апреля
- Лидер Азова: По заводу Азовсталь был нанесен удар химическим оружием, есть пострадавшие
- СМИ: Аль-Хелаифи собирается в скором времени продать ПСЖ
- Играли только украинцы. Шахтер проиграл Олимпиакосу в благотворительном матче
- Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине
- Орки украли из дома Олега Скрипки матрас, но прошли мимо картины известного художника