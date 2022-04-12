УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кучук: Это страшная жестокая война россии против украинского народа
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кучук: Это страшная жестокая война россии против украинского народа

Премьер-лига
(2 голосов)

Тренер "Руха" - о войне, развязанной россией против Украины

Кучук: Это страшная жестокая война россии против украинского народа

Фото - ФК Рух / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер львовского "Руха"Леонид Кучук высказал свое мнение о войне, развязанной россией против Украины. Также специалист поделился последними новостями из стана "желто-черных".

"У меня также это все не укладывается в голове. 24-е февраля все перевернуло: и голову, и мысли, и рассуждения, и саму жизнь. Нужно понимать, что это никакая не спецоперация. В Украине гибнут, дети, женщины, старики. Очень много погибших. Равнодушно к этому никак нельзя относиться – это война. Это страшная жестокая война россии против украинского народа. Я не могу подобрать слово, чтобы описать то, что сейчас происходит. Это не безобразие, это выше моего понимания.

Читайте такжеРух основал благотворительный фонд помощи Украине

Когда прилетают ракеты в разные города – это настоящая война. Мы слышим постоянно воздушные тревоги. Это должны понимать россияне: у нас гибнут люди, гибнут дети. Происходит геноцид украинского народа.

Украину, которая объединилась невозможно победить.

Читайте такжеПолузащитник Руха: россияне – рабская нация, у которой нет своего мнения

Спасибо президенту и руководству ФК "Рух", которую оказывают помощь гражданам Украины. Тренеры, которые остались, в это непростое время делают ответственно свою работу, чтобы следующее поколение представляло нашу страну с высоко поднятой головой. После начала войны все остановилось. Лишь недавно мы возобновили проведение тренировок. Мы тренируем молодых футболистов. В данный момент мы обучаем молодых ребят. Это, как в школе, если ты плохо обучаешь ребенка, то у него в будущем будет плохая жизнь. Мы даем образование молодым футболистам. Футбольное образование, в наше время, имеет огромное значение.

В "Рухе" произошли огромные изменения. Легионеров у нас сейчас нет. Сейчас мы работаем для будущего футбола Украины", - сказал Кучук в интервью SportArena.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леонид Кучук Рух (Львов) война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SportArena

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...