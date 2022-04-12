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Пятов: Не позволяйте победить кому-то в вашей голове. Украина – это воля
Футболист призывает соотечественников верить в победу Украины над россией
instagram.com/piat30
Вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов призвал соотечественников быть психологически сильными и верить в нашу победу в этой войне.
"Победа создается не на стадионе. Победа – это ежедневные тренировки. Тренировка – это ежедневные привычки. Привычки – это ежедневные действия. Действия – это ежедневные мысли. Победа рождается в голове. Задолго до того, как футболист делает первый шаг на переполненный стадион.
И этот пост не о футболе. Не позволяйте победить кому-то в вашей голове. Украина – это воля. Воля свободно мыслить. Украинцы – это свободные люди. Казацкому роду нет перевода, – написал украинец в своем Instagram.
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