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Шахтер назвал сумму, вырученную за благотворительный матч с Олимпиакосом

Премьер-лига
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Шахтер назвал сумму, вырученную за благотворительный матч с Олимпиакосом

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Шахтер" опубликовал информацию о полученных деньгах от матча с "Олимпиакосом" в рамках благотворительного тура, целью которого является помощь украинцам во время российского вторжения.

Как сообщает официальный сайт "горняков", чистый доход от встречи с греческим клубом составил 3,2 миллиона гривен. Эти средства будут направлены на приобретение средств защиты и медикаментов для ВСУ, а также поддержку детей, пострадавших в ходе войны.

Напомним, что матч "Олимпиакос" - "Шахтер" состоялся в субботу, 9 апреля и завершился победой греков со счетом 1:0.

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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