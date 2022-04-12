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Шахтер назвал сумму, вырученную за благотворительный матч с Олимпиакосом
Все для поддержки Украины
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Шахтер" опубликовал информацию о полученных деньгах от матча с "Олимпиакосом" в рамках благотворительного тура, целью которого является помощь украинцам во время российского вторжения.
Как сообщает официальный сайт "горняков", чистый доход от встречи с греческим клубом составил 3,2 миллиона гривен. Эти средства будут направлены на приобретение средств защиты и медикаментов для ВСУ, а также поддержку детей, пострадавших в ходе войны.
Напомним, что матч "Олимпиакос" - "Шахтер" состоялся в субботу, 9 апреля и завершился победой греков со счетом 1:0.
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