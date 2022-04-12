Гвардиола не против. Динамо планирует провести матч с Манчестер Сити

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу сообщил, что "Манчестер Сити" может стать одним из соперников киевлян в благотворительном турне.

"У нас есть желание сыграть не только с "Манчестер Сити". "Динамо" открыто к предложениям и других клубов Англии, поскольку это одна из стран, очень жестко осудившая войну. Мы говорили с Гвардиолой. Спасибо ему за готовность организовать матч, но нужно будет отталкиваться от календаря клуба.

Дело не в футболе. Футбол – всего лишь наш инструмент. Приглашение сыграть – знак для тех, кто в Украине, кто борется или страдает, кому нужно прятаться из-за обстрелов. Это не просто матч. Если играешь, показываешь, что тебя волнует то, что происходит.

Моей мечтой было сыграть во всех странах, поддерживавших украинский народ в эти времена. Мы не должны забывать. Не надо возвращаться в повседневную рутину и забывать об Украине. Эти матчи пройдут, чтобы почтить жертв и дать надежду и утешение всем в Украине", - цитирует Луческу BBC.