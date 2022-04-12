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Игрок Вереса: Был рад принять участие в благотворительном турнире и поддержать нашу армию

Премьер-лига
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Сергей Шестаков - об участие в турнире Кубок ВСУ

Игрок Вереса: Был рад принять участие в благотворительном турнире и поддержать нашу армию

Фото: НК Верес

Новина українською

Защитник "Вереса" Сергей Шестаков рассказал об участии в благотворительном турнире Кубок ВСУ, который в субботу финишировал в Здолбунове. Напомним, его команда стала победителем соревнований, а организаторы собрали в поддержку ВСУ свыше 62 тысячи гривен.

"На участие в Кубке ВСУ согласился, прежде всего, ради поддержки нашей страны и Вооруженных сил Украины. Ведь все собранные деньги организаторы передадут для нужд нашей армии. Также все мы очень соскучились по футболу и эмоциям от игры!

Выступал за команду Универсал. Могу сказать, что нам пришлось играть с сильнейшими соперниками. Поэтому соревноваться за победу было интересно и нелегко. Эмоции – только положительные. Был рад принять участие в благотворительном турнире и поддержать нашу армию! Верим в нашу победу!", - сказал Шестаков.

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В статье: Верес (Ровно) Сергей Шестаков
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Источник:
НК Верес

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