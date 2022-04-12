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Мудрик отправился в расположение Брентфорда - источник

Премьер-лига
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Украинец близок к переходу в новый клуб

Мудрик отправился в расположение Брентфорда - источник

http://shakhtar.com ФК Шахтер

Новина українською

Украинский вингер "Шахтера" Михаил Мудрик в ближайшее время может присоединиться к английскому "Брентфорду".

По информации Calciomercato, 21-летний украинец вчера вылетел в расположение "пчел". Сообщалось, что стороны согласовали все детали перехода.

Отметим, что Мудрик в этом сезоне будет только тренироваться с "Брентфордом", а дебютировать за английскую команду сможет лишь со следующего сезона, так как АПЛ, несмотря на рекомендации ФИФА, запретила регистрировать игроков из Украины вне трансферного окна.

В нынешнем сезоне Мудрик провел 19 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и выполнил 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинского футболиста в 4 млн евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Брентфорд Михаил Мудрик
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Источник:
Calciomercato

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