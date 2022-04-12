Мудрик отправился в расположение Брентфорда - источник

Украинский вингер "Шахтера" Михаил Мудрик в ближайшее время может присоединиться к английскому "Брентфорду".

По информации Calciomercato, 21-летний украинец вчера вылетел в расположение "пчел". Сообщалось, что стороны согласовали все детали перехода.

Отметим, что Мудрик в этом сезоне будет только тренироваться с "Брентфордом", а дебютировать за английскую команду сможет лишь со следующего сезона, так как АПЛ, несмотря на рекомендации ФИФА, запретила регистрировать игроков из Украины вне трансферного окна.

В нынешнем сезоне Мудрик провел 19 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и выполнил 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинского футболиста в 4 млн евро.