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Кравченко: Уверен, что все видят Украину на чемпионате мира-2022
Футболист верит в позитивный исход для сине-желтых
Фото: ФК Черноморец
Полузащитник "Черноморца" и бывший игрок сборной Украины Сергей Кравченко высказался о благотворительном турне украинских грандов в преддверии игр плей-офф отбора на ЧМ.
"Будет очень трудно потому, что нет игровой практики у большинства футболистов. Сейчас "Шахтер" и "Динамо" выехали. Будут тренироваться, но это все равно чуть не то. Я надеюсь, что за счет сплоченности и поддержки страны этот матч очень важен для нас. Реально шанс есть.
Шотландия - очень хорошая команда. Я видел, что почти все игроки играют в ведущих чемпионатах. Уровень у них очень хороший. Тем более, что мы играем на выезде. Но я верю, что мы можем обыграть Шотландию, а потом Уэльс.
Когда смотрели жеребьевку. Все видим Украину в группе ЧМ-2022 с Англией, Ираном и США. Уверен, что все в мире и в Европе видят нас там", - заявил Кравченко.
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