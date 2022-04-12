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Кравченко: Уверен, что все видят Украину на чемпионате мира-2022

Премьер-лига
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Футболист верит в позитивный исход для сине-желтых

Кравченко: Уверен, что все видят Украину на чемпионате мира-2022

Фото: ФК Черноморец

Новина українською

Полузащитник "Черноморца" и бывший игрок сборной Украины Сергей Кравченко высказался о благотворительном турне украинских грандов в преддверии игр плей-офф отбора на ЧМ.

"Будет очень трудно потому, что нет игровой практики у большинства футболистов. Сейчас "Шахтер" и "Динамо" выехали. Будут тренироваться, но это все равно чуть не то. Я надеюсь, что за счет сплоченности и поддержки страны этот матч очень важен для нас. Реально шанс есть.

Шотландия - очень хорошая команда. Я видел, что почти все игроки играют в ведущих чемпионатах. Уровень у них очень хороший. Тем более, что мы играем на выезде. Но я верю, что мы можем обыграть Шотландию, а потом Уэльс.

Когда смотрели жеребьевку. Все видим Украину в группе ЧМ-2022 с Англией, Ираном и США. Уверен, что все в мире и в Европе видят нас там", - заявил Кравченко.

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В статье: Сергей Кравченко Украина Черноморец (Одесса)
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Источник:
ТК Футбол

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