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"Настоящий капитан". Павелко рассказал, чем его впечатлил Де Дзерби

Премьер-лига
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Глава УАФ отметил наставника "Шахтера"

"Настоящий капитан". Павелко рассказал, чем его впечатлил Де Дзерби

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Президент УАФ Андрей Павелко поделился мнениями о главном тренере донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

"Еще в самом начале Де Дзерби просил меня помочь как можно скорее вывезти из страны иностранных игроков и их семьи. Мы, как УАФ, сделали все, что помочь им.

У Де Дзерби примерное поведение. Он оставался, пока все иностранные футболисты не уехали и не оказались в безопасности. Настоящий капитан", – цитирует Павелко Gianluca di Marzio.

Напомним, сейчас итальянский специалист находится вместе с "Шахтером" в Стамбуле, где готовит команду к благотворительным матчам. Следующая встреча "горняков" пройдет 14 апреля против "Лехии".

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В статье: Андрей Павелко Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
Gianluca di Marzio

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