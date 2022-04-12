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"Настоящий капитан". Павелко рассказал, чем его впечатлил Де Дзерби
Глава УАФ отметил наставника "Шахтера"
Фото: ФК Шахтер Донецк
Президент УАФ Андрей Павелко поделился мнениями о главном тренере донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.
"Еще в самом начале Де Дзерби просил меня помочь как можно скорее вывезти из страны иностранных игроков и их семьи. Мы, как УАФ, сделали все, что помочь им.
У Де Дзерби примерное поведение. Он оставался, пока все иностранные футболисты не уехали и не оказались в безопасности. Настоящий капитан", – цитирует Павелко Gianluca di Marzio.
Напомним, сейчас итальянский специалист находится вместе с "Шахтером" в Стамбуле, где готовит команду к благотворительным матчам. Следующая встреча "горняков" пройдет 14 апреля против "Лехии".
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