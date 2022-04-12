"Настоящий капитан". Павелко рассказал, чем его впечатлил Де Дзерби

Президент УАФ Андрей Павелко поделился мнениями о главном тренере донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

"Еще в самом начале Де Дзерби просил меня помочь как можно скорее вывезти из страны иностранных игроков и их семьи. Мы, как УАФ, сделали все, что помочь им.

У Де Дзерби примерное поведение. Он оставался, пока все иностранные футболисты не уехали и не оказались в безопасности. Настоящий капитан", – цитирует Павелко Gianluca di Marzio.