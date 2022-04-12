“Сложно даже понять, что завтра будет”. Палкин - о будущем Шахтера после войны

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин ответил на вопрос о дальнейшем существовании клуба.

"Мы ни разу этот вопрос даже не обсуждали. Повторюсь, сегодня все разговоры только о том, как каждое структурное подразделение может помогать армии, нашему народу – это то, о чем сегодня мы говорим.

В разговорах о существовании и о будущем нет смысла, потому что мы сами не понимаем, когда это закончится и при каких условиях. Сложно даже понять, что завтра будет. Сегодня горизонт планирования – 2-3 дня.

Мы можем как-то красиво размышлять о чуть ли не продолжении текущего сезона, окончании чемпионата или начале следующего сезона, но это все мечты", — подытожил Палкин в интервью "Денисов Time. Война".