УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. “Сложно даже понять, что завтра будет”. Палкин - о будущем Шахтера после войны
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

“Сложно даже понять, что завтра будет”. Палкин - о будущем Шахтера после войны

Премьер-лига
(1 голосов)

Ситуация непростая

“Сложно даже понять, что завтра будет”. Палкин - о будущем Шахтера после войны

shakhtar.com

Новина українською

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин ответил на вопрос о дальнейшем существовании клуба.

"Мы ни разу этот вопрос даже не обсуждали. Повторюсь, сегодня все разговоры только о том, как каждое структурное подразделение может помогать армии, нашему народу – это то, о чем сегодня мы говорим.

В разговорах о существовании и о будущем нет смысла, потому что мы сами не понимаем, когда это закончится и при каких условиях. Сложно даже понять, что завтра будет. Сегодня горизонт планирования – 2-3 дня.

Мы можем как-то красиво размышлять о чуть ли не продолжении текущего сезона, окончании чемпионата или начале следующего сезона, но это все мечты", — подытожил Палкин в интервью "Денисов Time. Война".

Читайте такжеРакицкий присоединился к Шахтеру для участия в благотворительных матчах

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Serhiy4 (Кривий Ріг)
12.04.2022 в 16:10
Долг платежём красен.
Ответить
0
0
aleks68
12.04.2022 в 17:30
тебе точно никто не должен
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...