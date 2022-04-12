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Динамо - Легия: смотреть онлайн, видеотрансляция
Киевляне начинают свой благотворительный тур
Фото: ФК Динамо
Товарищеский матч
"Динамо" 21:30 "Легия"
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