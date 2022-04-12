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Капитан Черноморца: После войны чемпионат станет слабее, а сборная Украины - сильнее

Премьер-лига
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Капитан Черноморца: После войны чемпионат станет слабее, а сборная Украины - сильнее

Фото: ФК Черноморец

UA-Футбол
Новина українською

Капитан "Черноморца" Сергей Кравченко поделился своим мнением, что ждет украинский футбол после окончания войны.

"У нас очень сплоченная страна. Мы должны извлечь плюсы из этой войны - сплотиться, побороть коррупцию и в стране, и в футболе. Конечно, не сразу, но я верю, что украинский футбол поднимется.

Чемпионат станет слабее, ведь на легионеров денег не будет. Но молодежь будет уезжать и получать опыт. Сборная станет сильнее, Украина войдет в ЕС. Если у нас будет паспорт Евросоюза - это тоже я думаю, я считаю, мое мнение, отталкивает европейские чемпионаты от нас. Мы легионерами там считаемся. Конечно, они возьмут бразильца, аргентинца. Если мы будем европейцами, я уверен в этом. Я уверен, что у нас футболисты не хуже, чем в Хорватии, Сербии или Польше. Взять даже ту же Польшу: куча футболистов в Италии и Испании. Я думаю, что это тоже причина паспорта.

Нам надо инфраструктуру улучшать, условия для детей, тренерские кадры, воспитывать, ездить на стажировки, учиться", - приводит слова Кравченко сайта каналов "Футбол".

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В статье: Черноморец (Одесса) Сергей С.Кравченко война с Россией
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