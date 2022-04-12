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Динамо украинским составом сыграет с Легией - за соперника выйдут Вербич и Харатин
Выбор Мирчи Луческу
Фото: ФК Динамо
Сегодня, 12-го апреля, киевское "Динамо" проведет свой первый матч в военное время. В Польше коллектив Луческу встретится с "Легией".
Стали известный стартовые составы команд. Киевляне сыграют сугубо украинскими игроками, в запасе нашлось место для Кендзеры, который был арендован "Лехом".
Стартовый состав "Динамо": Бущан - Караваев, Попов, Сирота, Дубинчак - Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Антюх, Цыганков - Ванат
Запасные "Динамо": Бойко, Боль, Бурда, Вивчаренко, Кендзера, Шепелев, Кравченко, Бражко, Андриевский, Гармаш, Кулач, Беседин
У "Легии" также хватает выходцев из украинского первенства. Здесь и Игорь Харатин, и футболист "Динамо" Беньямин Вербич, и недавний представитель "Зари" Джоэль Абу-Ханна.
Стартовый состав "Легии": Кикольски - Скибицки, Головня, Абу Ханна, Младенович - Харатин, Чельхака, Кастрати, Мучи, Вербич - Влодарчик
Начало матча "Динамо" - "Легия" в 21:30.
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