Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Палкин: Насколько я знаю, Ринат Ахметов в Украине. Общаемся фактически каждый день
И вряд ли это веселые разговоры
Фото: ФК Шахтер
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, где во время войны находится президент клуба Ринат Ахметов.
"Насколько я знаю, Ринат Ахметов в Украине. Мы общаемся фактически каждый день. Естественно, у нас все разговоры вокруг того, что происходит в нашей стране. Все сконцентрированы сегодня на помощи армии, нашему народу, беженцам, детям.
Сегодня футбольные акценты сместились в сторону помощи в нашей беде. Президент, его фонд, Метинвест и ДТЭК – они все помогают очень серьезно.
Насколько я помню, сегодня уже больше 1,5 миллиарда гривен было пожертвовано на различного рода вещи: еду, воду, медицину, военные средства и так далее. Сегодня все разговоры идут только об этом, потому что наша задача – это победить врага. Сегодня это вопрос номер один", - рассказал Палкин.
Популярное сейчас
- 554 гола, сделка с нацистами и вечное забвение: история предательства Ежи Вилимовского
- На Донбасс движется большая колонна российской военной техники - CNN
- Так начинался Модрич: расстрелянный дедушка, отец-ополченец и Задар в осаде
- Ракицкий вскоре вернется в Шахтер
- Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией
- Орки украли из дома Олега Скрипки матрас, но прошли мимо картины известного художника