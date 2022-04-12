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Палкин: Насколько я знаю, Ринат Ахметов в Украине. Общаемся фактически каждый день

Премьер-лига
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И вряд ли это веселые разговоры

Палкин: Насколько я знаю, Ринат Ахметов в Украине. Общаемся фактически каждый день

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, где во время войны находится президент клуба Ринат Ахметов.

"Насколько я знаю, Ринат Ахметов в Украине. Мы общаемся фактически каждый день. Естественно, у нас все разговоры вокруг того, что происходит в нашей стране. Все сконцентрированы сегодня на помощи армии, нашему народу, беженцам, детям.

Сегодня футбольные акценты сместились в сторону помощи в нашей беде. Президент, его фонд, Метинвест и ДТЭК – они все помогают очень серьезно.

Насколько я помню, сегодня уже больше 1,5 миллиарда гривен было пожертвовано на различного рода вещи: еду, воду, медицину, военные средства и так далее. Сегодня все разговоры идут только об этом, потому что наша задача – это победить врага. Сегодня это вопрос номер один", - рассказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Ринат Ахметов Шахтер (Донецк)
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