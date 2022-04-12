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Футбол сюда вернется нескоро. Как выглядит стадион Десны после российских бомбежек - ФОТО

Премьер-лига
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Эти кадры видеть непросто

Футбол сюда вернется нескоро. Как выглядит стадион Десны после российских бомбежек - ФОТО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Во время войны на территории Украины, которую 24-го февраля развязала рф, сильно пострадали город Чернигов и вся Черниговская область.

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Не прошла беда мимо центрального стадиона в Чернигове, на котором еще недавно свои матчи принимала "Десна". Уже были заявления, что стадион не подлежит реконструкции.

Фотогалерея

Фотогалерея

Футбол сюда вернется нескоро. Как выглядит стадион Десны после российских бомбежек - ФОТО - фото 1Футбол сюда вернется нескоро. Как выглядит стадион Десны после российских бомбежек - ФОТО - фото 1Футбол сюда вернется нескоро. Как выглядит стадион Десны после российских бомбежек - ФОТО - фото 3Футбол сюда вернется нескоро. Как выглядит стадион Десны после российских бомбежек - ФОТО - фото 1Футбол сюда вернется нескоро. Как выглядит стадион Десны после российских бомбежек - ФОТО - фото 2Футбол сюда вернется нескоро. Как выглядит стадион Десны после российских бомбежек - ФОТО - фото 3Футбол сюда вернется нескоро. Как выглядит стадион Десны после российских бомбежек - ФОТО - фото 4Футбол сюда вернется нескоро. Как выглядит стадион Десны после российских бомбежек - ФОТО - фото 5
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В статье: Десна (Чернигов) война с Россией
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