Футбол сюда вернется нескоро. Как выглядит стадион Десны после российских бомбежек - ФОТО

Во время войны на территории Украины, которую 24-го февраля развязала рф, сильно пострадали город Чернигов и вся Черниговская область.

Не прошла беда мимо центрального стадиона в Чернигове, на котором еще недавно свои матчи принимала "Десна". Уже были заявления, что стадион не подлежит реконструкции .

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