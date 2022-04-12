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Футбол сюда вернется нескоро. Как выглядит стадион Десны после российских бомбежек - ФОТО
Эти кадры видеть непросто
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Во время войны на территории Украины, которую 24-го февраля развязала рф, сильно пострадали город Чернигов и вся Черниговская область.
Не прошла беда мимо центрального стадиона в Чернигове, на котором еще недавно свои матчи принимала "Десна". Уже были заявления, что стадион
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