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Палкин: Шахтер - единственный клуб в истории, который постигла такая судьба
А как же луганская "Заря"?
Фото: ФК Шахтер Донецк
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказался о тяжелой судьбе донецкого клуба, которому приходится убегать от войны второй раз за восемь лет.
Когда 2014-й год был, я не верил, что с нами такое происходит, что такое возможно, а сегодня это в страшном сне невозможно представить. С точки зрения футбольных исторических моментов мы единственный клуб в истории, который постигла такая судьба.
Этого самому плохому врагу не пожелаешь. К сожалению, сегодня приходится с этими реалиями жить, - сказал Палкин в интервью программе "Денисов Time. Война".
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