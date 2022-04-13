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Палкин: Шахтер - единственный клуб в истории, который постигла такая судьба

Премьер-лига
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Палкин: Шахтер - единственный клуб в истории, который постигла такая судьба

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказался о тяжелой судьбе донецкого клуба, которому приходится убегать от войны второй раз за восемь лет.

Когда 2014-й год был, я не верил, что с нами такое происходит, что такое возможно, а сегодня это в страшном сне невозможно представить. С точки зрения футбольных исторических моментов мы единственный клуб в истории, который постигла такая судьба.

Этого самому плохому врагу не пожелаешь. К сожалению, сегодня приходится с этими реалиями жить, - сказал Палкин в интервью программе "Денисов Time. Война".

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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