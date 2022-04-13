Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В компанию к Тайсону и Витао. Бразилец Шахтера вернулся на родину
Хавбек подписал трехлетний контракт
Фото: internacional.com.br
Бразильский полузащитник "Шахтера" Алан Патрик возвращается на родину. 30-летний бразилец стал игроком "Интернасьонала". Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.
Хавбек подписал контракт сроком на 3 года - до апреля 2025 года.
Патрик перешел в донецкий "Шахтер" в 2011-м из "Сантоса" за 4 миллиона евро. За этот период он четырежды был отдан в аренду, в том числе дважды в "Интернасьойнал". Всего на его счету 26 голов и 35 ассистов в 178 матчах за донецкий клуб.
Estamos te esperando novamente, Alan! ???????????? pic.twitter.com/nrX4u9lazz— Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 12, 2022
Напомним, ранее "Интернасьонал" объявил о переходе вингера "Динамо" Карлоса де Пены и экс-хавбека "горняков" Витао. Также за бразильский клуб выступает еще один бывший игрок "Шахтера" Тайсон.
Популярное сейчас
- Триумф Реала, вылет Баварии, первая победа Динамо в европейском турне. Главные новости за 12 апреля
- Реал – Челси. 2:3. Мадрид в полуфинале – Видео голов и обзор матча
- Подоляк о Медведчуке: Ему нужно спрятаться в украинской тюрьме. Потому что в россии его ликвидируют
- Играли только украинцы. Шахтер проиграл Олимпиакосу в благотворительном матче
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф
- Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией