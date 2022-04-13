В компанию к Тайсону и Витао. Бразилец Шахтера вернулся на родину

Бразильский полузащитник "Шахтера" Алан Патрик возвращается на родину. 30-летний бразилец стал игроком "Интернасьонала". Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.

Хавбек подписал контракт сроком на 3 года - до апреля 2025 года.

Патрик перешел в донецкий "Шахтер" в 2011-м из "Сантоса" за 4 миллиона евро. За этот период он четырежды был отдан в аренду, в том числе дважды в "Интернасьойнал". Всего на его счету 26 голов и 35 ассистов в 178 матчах за донецкий клуб.

Estamos te esperando novamente, Alan! ???????????? pic.twitter.com/nrX4u9lazz — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 12, 2022

Напомним, ранее "Интернасьонал" объявил о переходе вингера "Динамо" Карлоса де Пены и экс-хавбека "горняков" Витао. Также за бразильский клуб выступает еще один бывший игрок "Шахтера" Тайсон.