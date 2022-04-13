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Вербич: Было странно выходить на поле и играть против Динамо

Премьер-лига
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Словенец временно выступает за варшавскую "Легию"

Вербич: Было странно выходить на поле и играть против Динамо

Фото: Legia.com/ Автор - Матеуш Костржева

Новина українською

Вингер киевского "Динамо" Беньямин Вербич, выступающий до конца сезона на правах аренды за варшавскую "Легию", поделился эмоциями, сопровождавшими его во время "Матча за мир!", в рамках которого поляки встречались с киевлянами.

"Игра была для меня очень эмоциональной. Было странно выходить на поле и играть против ребят, с которыми дружил четыре года и с которыми пришлось расстаться, когда началась война. С того момента я был с ними на связи каждый день. Не менее непривычно было во втором тайме перейти в другую команду и сыграть уже за "Динамо".

Но, думаю, нам удалось провести очень хорошую игру для людей, пришедших на стадион. Украинские певицы очень красиво выступили перед матчем. Хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в создание такой прекрасной атмосферы. Думаю, "Динамо" делает очень хорошую работу для своей страны", - приводит слова Вербича пресс-служба киевлян.

Отметим, что словенец появился в основе "Легии" - для вингера это дебют в польской команде, а на второй тайм вышел за украинский клуб.

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В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава) Беньямин Вербич
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (1)
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can (Торонто, Львов)
13.04.2022 в 11:03
Беня, прорвемся! Спасибо за добрые слова.
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